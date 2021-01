Le message de santé publique de Céline Dion

La chanteuse québécoise Céline Dion a lancé jeudi un message de santé publique à ses abonnés sur Twitter.

Effectivement, la diva qui compte près d’un million d’abonnés sur cette plateforme elle a partagé un micromessage en collaboration avec Santé Canada.

«La "fatigue pandémique" s’installe, mais il est encore très important de suivre les directives de santé publique. Si vous êtes au Canada, téléchargez l’application #AlerteCOVID. Soyons solidaires et sécuritaires», a-t-elle écrit.

L’application Alerte COVID permet aux Canadiens de savoir s’ils ont été en contact avec une personne ayant reçu un diagnostic positif à la maladie.

Jusqu’à présent, l’application a été téléchargée plus de 6 millions de fois et peut être dans neuf provinces et territoires.