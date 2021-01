New York: trois soldats tués dans le crash d’un hélicoptère

Trois soldats de la Garde nationale ont été tués mercredi soir lorsque leur hélicoptère s’est écrasé dans le nord de l’État de New York.

L’accident s’est produit lors d’un exercice d’entraînement de routine à Mendon, au sud de Rochester, selon les autorités, citées par CNN, précisant que les premiers appels au 911 ont signalé l’accident vers 18 h 30.

ms/Photo by Mike Segar REUTERS

Une enquête a été rapidement ouverte pour déterminer les causes de l’écrasement de l’appareil, selon la Division des affaires militaires et navales de New York.

Dans un communiqué repris par des médias locaux, le gouverneur de New York s’est dit «dévasté» par la mort tragique des trois soldats et a demandé à ce que les drapeaux soient en berne jeudi.