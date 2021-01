Sanctions chinoises: l'administration Biden dénonce une décision «cynique»

L'équipe du nouveau président américain Joe Biden a dénoncé jeudi la décision «cynique» de la Chine d'imposer, le jour du changement d'administration, des sanctions contre 30 responsables du gouvernement Trump, dont son secrétaire d'État Mike Pompeo.

• À lire aussi: Pékin impose des sanctions à 28 responsables de l'administration Trump, dont Pompeo

Selon les termes de Pékin, «des hommes politiques antichinois aux États-Unis ont, par intérêt politique égoïste et par leurs préjugés et leur haine contre la Chine, (...) planifié, promu et pris de folles mesures».

En conséquence, la Chine a décidé de sanctionner 28 personnes «qui ont gravement violé sa souveraineté». Toutes ces personnalités et les membres de leurs familles se verront interdire l'accès au territoire chinois, y compris à Hong Kong et à Macao.

«Imposer ces sanctions le jour de la prestation de serment ressemble à une tentative de jouer sur les divisions politiques», a indiqué à l'AFP Emily Horne, porte-parole du Conseil de sécurité nationale.

«Cela ne fonctionnera pas», a-t-elle ajouté. «Les Américains (...) rejettent cette décision cynique et contre-productive», a-t-elle ajouté.

«Le président Biden est impatient de travailler avec les leaders des deux partis (démocrate et républicain) afin de permettre à l'Amérique de surpasser la Chine».

Le futur chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken, a affiché dès mardi sa fermeté face à la Chine.

«Nous pouvons remporter la compétition avec la Chine», a lâché le prochain secrétaire d'État, décrivant la superpuissance rivale comme le pays qui lance aux États-Unis «le défi le plus important».