15 millions $ pour des travaux majeurs au pont Victoria

Le pont Victoria, qui date de 1854 et relie Montréal à Saint-Lambert, sur la Rive-Sud, va faire l’objet de travaux de réfection majeurs.

On a expliqué vendredi que 15 millions $ vont être investis sur trois ans pour assurer la sécurité de l’ouvrage datant de 167 ans. Au départ, il s’agissait d’un pont ferroviaire, mais il a été modifié en 1898 pour permettre la circulation routière.

L’entente pour la réfection lie le gouvernement fédéral et le CN, qui est le propriétaire et l'exploitant du pont.

En plus de l’aspect sécurité, les travaux chercheront à améliorer les accès au pont pour les véhicules routiers.

Au moment d’écrire ces lignes, l’Agence QMI attendait des réponses relativement au calendrier des travaux et à l’impact sur la circulation automobile.

On sait que le passage entre la Rive-Sud et l’île de Montréal sera compliqué pendant plusieurs années en raison d’importants travaux prévus au pont-tunnel Louis-Hyppolite-Lafontaine, jusqu’en 2024.

«Notre gouvernement investit dans l'économie canadienne tout en apportant des améliorations à nos infrastructures. En dépit du défi que représente la pandémie de la COVID-19, nous continuons d'appuyer des projets d'infrastructures tels que la réhabilitation du pont Victoria, pour soutenir et promouvoir la croissance économique», a dit le nouveau ministre fédéra;l des Transports, Omar Alghabra, par communiqué.

«Le pont Victoria a été le premier pont à relier Montréal à la rive sud et demeure une infrastructure essentielle au commerce en facilitant la circulation de la marchandise et des usagers de la route. De plus, il constitue un lien indispensable à l'économie de l'Amérique du Nord. La sécurité est une valeur fondamentale de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, et cet investissement contribuera à assurer la longévité du tronçon routier du pont», a indiqué Sean Finn, vice-président exécutif des services corporatifs et chef de la Direction des affaires juridiques au CN.