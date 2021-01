Remaniement au Parti libéral, pas de pardon pour Pierre Arcand

À quelques jours de la rentrée parlementaire à l’Assemblée nationale, la cheffe du Parti libéral du Québec, Dominique Anglade, procède à différents changements au sein de son cabinet fantôme.

Après s’être vu retirer le dossier des transports et de la métropole à la suite d’un voyage à la Barbade pendant les fêtes, le député et ex-chef par intérim du PLQ, Pierre Arcand, reste les mains vides.

C’est son collègue le député de Marquette, Enrico Ciccone, qui hérite de ses responsabilités tout en conservant celles de porte-parole en matière de sports, loisirs, saines habitudes de vie et lutte à l’intimidation.

La whip en chef du parti et députée de Jeanne-Mance-Viger, Filomena Rotiroti récupère quant à elle le dossier de la métropole.

Autre fait saillant, la députée de Saint-Laurent, Marwah Rizqy, devient porte-parole du PLQ pour les dossiers de la Capitale-Nationale, un poste autrefois occupé par le leader parlementaire du parti, André Fortin.

Le député de Viau, Frantz Benjamin, devient président du caucus et responsable des dossiers jeunesse. L’ex-ministre de la Santé et député de La Pinière, Gaétan Barrette, retrouve quant à lui le titre du porte-parole pour les dossiers du Conseil du trésor en plus d'hériter de ceux sur la transformation numérique.

La députée de Marguerite-Bourgeoys, Hélène David, devient porte-parole en matière d’enseignement supérieur et recherche et langue française.

Le député de Vedrun, Isabelle Melançon, se voit confier la responsabilité de l’environnement, du tourisme et de la condition féminine quant à la députée d’Acadie, Christine St-Pierre, elle s’occupera de la culture, des communications et de l’immigration.