Incendie possiblement criminel à Lévis: un locataire joue les héros en réveillant tout le monde

Un locataire d'un immeuble multilogement en proie à un incendie possiblement criminel a pris son courage à deux mains pour alerter tous ses voisins et leur permettre de sortir rapidement du bâtiment, dans le secteur Desjardins, à Lévis, tôt ce matin.

Le feu a pris naissance dans un immeuble résidentiel de la rue Châteauguay, tout près des Promenades de Lévis, un peu après 5h du matin.

Photo Agence QMI, Marc Vallières

Un locataire habitant au quatrième étage de la bâtisse a vu une fumée «noire et dense» et a contacté les pompiers, avant d'alerter ses voisins.

«C'est un monsieur Létourneau qui a déclenché l'alarme manuelle et est allé cogner à toutes les portes pour réveiller les gens. C'est vraiment lui qui a donné l'alarme pour tout le monde», raconte le porte-parole du Service de police de la Ville de Lévis (SPVL), Jean-Sébastien Levan.

Photo Agence QMI, Marc Vallières

Les pompiers ont rapidement maîtrisé les flammes, qui n'ont heureusement pas eu le temps de se propager à l’ensemble du bâtiment. Un total de 23 pompiers ont été déployés pour combattre cet incendie de deuxième alarme qui a pris fin après un peu plus de 30 minutes.

Les occupants de l’immeuble ont été évacués, et l'on ne déplore aucun blessé. La Croix-Rouge a été dépêchée sur les lieux pour secourir certains locataires, ceux-ci ne pouvant réintégrer leur logement aujourd'hui.

Photo Agence QMI, Marc Vallières

«Au courant des prochaines heures, on a des enquêteurs qui vont aller sur place pour essayer d’établir les causes exactes de l’incendie et déterminer s’il y a une incidence criminelle. C’est une hypothèse qui n’est pas écartée présentement», précise de son côté le capitaine Julien Roy, du SPVL, qui juge l'incendie «suspect» pour le moment.