La situation continue de s’améliorer en Estrie

L'Estrie semble sur une bonne voie, alors que pour une sixième journée consécutive, elle a recensé moins de 100 nouvelles infections.

La région a enregistré 58 nouveaux cas de la COVID-19, vendredi.

Depuis le début de la nouvelle année, la moyenne quotidienne a régressé de façon significative. Pour la semaine qui précédait le couvre-feu, celle du 3 au 9 janvier, la région enregistrait une moyenne de 130 nouveaux cas par jour.

Cette moyenne est descendue à 103 pour la semaine du 10 au 16 janvier, alors que pour les six derniers jours, l'Estrie a comptabilisé en moyenne quotidiennement 68 cas.

Le couvre-feu et les mesures de confinement, comme la fermeture des commerces non essentiels et le télétravail, y sont pour quelque chose, selon les autorités sanitaires.

Si cette baisse devait se poursuivre, le gouvernement devrait-il envisager un assouplissement des mesures le 8 février?

La plupart des citoyens rencontrés prônent la prudence. Ils se disent, à tout le moins, en faveur du maintien du couvre-feu.

Vers un déconfinement

Le directeur régional de la santé publique, le Dr Alain Poirier, montre un peu d'optimisme.

Si la baisse des cas se poursuit et le nombre d'hospitalisations diminue, il ne serait pas contre la réouverture des commerces, où toutes les mesures sanitaires sont facilement applicables.

Il serait même en faveur de la reprise de certaines activités sportives. Il pense entre autres aux centres de conditionnement physique. Mais cette décision ne lui appartient pas, a-t-il insisté.