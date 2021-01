Le beau défi d’Elizabeth Rancourt

Mère de deux enfants, Malik et Alec, âgés de quatre et un an, Elizabeth Rancourt anime des rencontres de la Ligue nationale de hockey sur les ondes de TVA Sports. En relevant cet important défi, elle écrit une page d’histoire dans sa vie professionnelle... et sur le plan personnel!

Elizabeth, vous êtes officiellement à l’animation de rencontres de la LNH. Était-ce un défi inattendu?

Oui. À mon retour de congé de maternité, le 4 octobre, j’ignorais ce que j’allais devenir, en raison de la pandémie. J’ai repris mon poste les week-ends à LCN et à «Salut Bonjour», deux, trois jours par semaine. Puis, cette proposition de TVA Sports m’a été faite. Ça faisait longtemps que je voulais faire de l’animation, mais j’ignorais quand ça se produirait. Le «timing» est parfait, car j’ai acquis l’expérience nécessaire, entre autres en couvrant le hockey sur le terrain.

Comment avez-vous réagi?

Quand la nouvelle est sortie, j’ai eu du mal à dormir! J’ai reçu une tonne de messages auxquels je n’arrivais pas à répondre parce que j’étais dans la routine avec les enfants! (rires) Quand ils étaient couchés, je pouvais répondre à tous ces beaux mots... et j’ai réalisé toute la pression qui venait avec cette annonce.

Vous êtes quand même parmi les premières femmes à occuper un tel poste, n’est-ce pas?

Je crois que Jessica Rusnak a déjà animé à l’antenne de CBC, et Chantal Machabée le fait aussi depuis des années. Mais animer l’avant-match et le match, c’est peut-être une première. Ça ajoute un stress, mais je me souviens de mes collègues aux sports qui me disent depuis longtemps que je devrais faire partie du panel.

Vous devez être une fan de hockey depuis toujours...

Oui, mon papa a joué au hockey. Il aurait pu en faire une carrière. Nous sommes trois enfants; ma sœur, mon frère et moi avions tous nos pyjamas du Canadien. Nous regardions les matchs à la télé et nous allions aussi les voir au Forum. Mes souvenirs de jeunesse sont remplis de moments de hockey. J’ai toujours adoré ce sport!

Aviez-vous rêvé de cette carrière journalistique?

Honnêtement, non! J’ai étudié en affaires. J’ai eu une entreprise avant de me diriger vers les nouvelles, il y a 13 ans. Un patron m’a recrutée pour TVA Sports dès le lancement de la chaîne, et j’ai foncé!

Avec deux jeunes enfants, comment se passe la conciliation travail-famille?

Avec Malik, qui a maintenant 4 ans, mon retour au travail a été périlleux. Lorsque bébé a eu 1 an, il a commencé à fréquenter la garderie à temps partiel et moi, je suis partie sur la route quelques jours, ici et là. Puis les séries sont arrivées, et je suis repartie, mais pour une plus longue période. Il m’arrivait d’être absente 12, voire 15, 17 jours, puis de revenir quatre jours chez moi. Je sais que Malik aime regarder sa maman quand elle est en ondes. Il trouve ça bien drôle de me voir au petit écran... S’il est dans une autre pièce et qu’il entend ma voix, il s’écrie: «C’est maman!» (rires) Il est encore jeune pour comprendre ce que je fais.

Aviez-vous de l’aide pour y arriver?

Sans ma belle-mère et les grands-parents, je crois que nous n’aurions pas eu un deuxième enfant. Nous sommes choyés de les avoir près de nous, car ils sont très présents. Quand Alex est arrivé en décembre 2019 et que la pandémie a éclaté, mes beaux-parents ont déménagé ici. Heureusement, car mon conjoint a un commerce considéré comme un service essentiel. En octobre, j’ai repris lentement le travail après mon congé de maternité, et ça m’a permis de faire une belle transition. Les grands-parents sont extraordinaires et nous donnent un solide coup de main. Ce lien est bon pour tout le monde. Il m’arrive souvent de voir les grands-parents par terre en train de jouer avec les enfants... (rires)

Vous avez besoin de vous réaliser aussi en tant que femme...

Je l’ai clairement senti lors de l’arrivée de mon premier enfant. Après 10 mois de congé de maternité, j’avais envie de sortir, d’aller travailler, de sentir que j’accomplissais quelque chose. Étonnamment, je n’avais jamais été aussi performante au travail qu’après mon premier congé de maternité. J’étais incroyablement efficace!

Alec est sûrement trop jeune, mais sentez-vous que Malik se passionne déjà pour le hockey?

Il n’arrête pas de nous demander à quel moment nous irons patiner... Je pense que 4 ans, c’est l’âge parfait pour l’initier au patin. Son papa jouait beaucoup au hockey, et je crois qu’il y prendra goût lui aussi. Il me demande souvent quand nous irons au hockey ensemble. Ce n’est pas possible tout de suite, mais je lui explique que nous irons plus tard. Bientôt, j’espère. En fait, ce n’est pas important qu’il s’intéresse au hockey ou non, mais je voudrais qu’il puisse faire du sport. Avec l’énergie qui est la leur, c’est important que les enfants puissent bouger pour se défouler. Alec grandit lui aussi et il est déjà très grand!

Elizabeth s’est jointe à Louis Jean et Michel Godbout pour suivre des matchs de la LNH, et sera aussi en compagnie des experts de la chaîne sportive lors des émissions d’avant-match et pendant les entractes.