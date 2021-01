C’est dans la nuit du 24 au 25 décembre 2017 que la vie de Sabryna Mongeon a changé du tout au tout. À la suite d’un accident, elle a dû être amputée de quatre membres.

Dans le cadre de son émission sur le combat de Sabryna contre la Société d’assurance automobile du Québec, «J.E» a obtenu des photos inédites que même Sabryna n’avait jamais vues.

La jeune femme de 18 ans seulement conduisait sur une route de campagne enneigée quand elle a perdu le contrôle de son véhicule dans une course et elle a terminé sa course en happant un poteau d’Hydro-Québec.

gracieuseté de la police de la MRC des Collines-de-l'Outaouais

Sur les photos de la scène de l’accident qui ont été prises par des agents de la police de la MRC des Collines-de-l’Outaouais, on peut voir que le poteau a été sectionné en deux.

Toutefois, ce sont les câbles au sol qui ont fait des ravages. Quand Sabryna est sortie de la voiture, elle a reçu une puissante décharge électrique.

«Quand je me suis réveillée, il me manquait une jambe, puis j'avais des engelures, je n'étais plus capable d'ouvrir les mains ou de marcher. Je n'ai pas réussi à faire d'appels donc j'ai attendu», raconte Sabryna.

Elle a passé la nuit dans la neige jusqu’à l’arrivée de son sauveur. «Puis vers à peu près 6h du matin, le monsieur qui déneigeait la route est passé par là, donc quand je l’ai vu j’ai crié à l’aide», ajoute la jeune femme.

C’est à l’hôpital qu’elle a dû faire un choix pour sa santé. «J'ai pris la décision qu'ils fassent les amputations. Ils ont essayé de sauver le plus possible, mais finalement ils n'ont pas pu sauver grand-chose», dit-elle.

Les policiers rappellent qu'il ne faut pas sortir du véhicule si on happe un poteau électrique.