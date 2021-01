Tests rapides dès lundi dans Montréal-Est

Des tests de dépistage rapides de la COVID seront offerts dès lundi le 25 janvier 2021, de 10 h à 16 h au centre récréatif Édouard-Rivest, dans Montréal-Est. L’objectif est de dépister le plus de citoyens possible, car ce secteur de la métropole vit l’effet domino de la transmission communautaire.

Joint par TVA Nouvelles vendredi, le maire de Montréal-Est, Robert Coutu, a invité la population à venir se faire tester lundi.

«On a autant de cas en 14 jours que nous avons en six mois; 4% de notre population est atteinte de la COVID. La transmission communautaire a gagné du terrain en très peu de temps, soyons vigilant!» a déclaré le maire Coutu qui pense que l’impact des Fêtes et un certain relâchement ont pu contribuer à cette hausse des résultats positifs au sein de la communauté.

Des tests traditionnels seront également offerts lundi au centre récréatif Édouard-Rivest. Cette clinique aura lieu une seule journée. La clinique de dépistage rapide devrait ensuite se déplacer ailleurs en ville, nous dit le CIUSSS-de-l’Est-de-l’Île-de-Montréal qui amènera des précisions d’ici la fin de la journée.

Les citoyens vivant dans l’est de la métropole qui souhaitent faire un test de dépistage peuvent se rendre dans trois cliniques permanentes, soit l’aréna Martin-Brodeur qui utilise aussi le test rapide, la clinique de dépistage Chauveau et la clinique située au stade olympique en voiture.

Le centre récréatif Édouard-Rivest est situé au 11111, rue Notre-Dame Est à Montréal-Est.