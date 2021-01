Cégep en pandémie: l’échec de mes réussites

J’entame ma dernière session d’études collégiales. Encore une fois, je suis prête à fixer de nouveau mon écran durant des heures et affronter mes derniers cours à distance dans le confort de mon foyer. Ma persévérance et mon assiduité seront une fois de plus mises au défi ! Or, force est de constater que les décisions prises par le gouvernement ces derniers mois pour réduire certaines iniquités, bien que légitimes, auront des répercussions négatives sur mon futur.

J’ai eu un parcours difficile au commencement de mes études au cégep. N’ayant pas droit à l’aide financière, j’ai dû travailler plus de 25 heures par semaine pour payer mon loyer, ma nourriture et mon transport. De ce fait, mes résultats académiques à mes premières sessions n’étaient pas au rendez-vous : ils ne reflétaient aucunement mes capacités et mon potentiel.

La fameuse cote R

Ainsi, au moment où je comptais sur mes dernières sessions afin d’augmenter ma cote R (la cote de rendement au collégial), vlan ! Mars 2020. Pandémie de COVID-19. Fermeture du cégep. Fin de session à distance.

Malgré tout, mes notes ont augmenté, et j’étais sur la bonne voie pour être admise en psychologie à l’université, un programme très contingenté. Sauf que nous avons appris que la cote R ne sera pas calculée à la session d’hiver 2020. Mes efforts ont donc été vains.

Cette décision affecte mon avenir, mon cheminement professionnel, mon admission à l’université, et cela après m’être tant investie dans mes études ces derniers mois.

Et je ne suis sûrement pas la seule dans cette situation. Je suis, comme bien d’autres, rongée par l’incertitude.

Aussi, le nombre élevé d’étudiants ayant pu obtenir la mention « incomplet temporaire » (I.T.) à la dernière session d’automne (voir article du 16 janvier dans Le Journal de Montréal) a amené une augmentation des moyennes dans mes cours.

Ainsi, ma cote R n’augmentera pas autant que je l’aurais cru, car obtenir 90 % dans un cours où la moyenne du groupe s’élève à 80 % m’apparaît moins avantageux que si la moyenne était, disons de façon plus réaliste, à 70 %. De plus, avec un écart-type faible, il faut se démarquer davantage de la moyenne.

Décourager ceux qui réussissent

On peut toujours jeter le blâme sur le plagiat, un phénomène qui existait bien avant la pandémie – et qui lui survivra sans doute ! – mais cette augmentation des moyennes est plutôt attribuable au nombre très élevé d’étudiants avec de moins bonnes notes ou en situation d’échec qui ont bénéficié de la mention I.T.

Le système d’éducation fait beaucoup pour aider les élèves en difficulté, et c’est fort louable, mais ces efforts ont des effets pervers. Jouer ainsi avec le calcul de la cote R mène à d’autres formes d’iniquités, voire d’injustices.

Autrement dit, un souci trop démesuré pour la justice et l’égalité, bien que légitime, tend à décourager ceux qui réussissent le mieux et s’améliorent, tout en sous-estimant leurs forces et l’engagement dans leurs études.

Myriam Collin

Étudiante en sciences humaines

Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu