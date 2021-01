Céline Dion triste d’apprendre le décès de Larry King

Céline Dion a été attristée samedi d’apprendre la mort de l’intervieweur Larry King, qu’elle avait rencontré à plusieurs reprises à sa célèbre émission de CNN.

• À lire aussi: Denis Lévesque se souvient de Larry King

• À lire aussi: Le célèbre journaliste américain Larry King est décédé à l'âge de 87 ans

C’est sur ce plateau, en 2005, que la chanteuse québécoise avait fait sensation – les images ont d’ailleurs fait le tour du monde – quand elle avait dit à l’animateur, au sujet de l’ouragan Katrina qui avait semé la dévastation à La Nouvelle-Orléans, ces célèbres paroles «take a kayak» («prenez un kayak»).

C’était sa façon à elle d’inviter les autorités à porter secours aux gens en détresse. Plusieurs étaient réfugiés sur des toits après la rupture d’une digue.

AgenceQMI

Elle avait d’ailleurs égratigné l’administration du président George W. Bush pour sa lenteur à réagir, ne cachant pas sa colère ni ses larmes devant Larry King.

Céline Dion avait fait don d’une somme de 1 million $ pour soutenir les victimes de La Nouvelle-Orléans.

«Je suis tellement triste d’apprendre le décès de Larry King, écrit Céline Dion sur ses réseaux sociaux. Il était un vrai gentleman et il nous faisait toujours sentir comme si nous parlions avec un ami de toujours. Il n’y aura jamais personne comme lui et il manquera à beaucoup. Mes plus sincères condoléances à sa famille et ses amis. - Céline xx...»