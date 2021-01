Denis Lévesque se souvient de Larry King

Le décès de l’ancien animateur vedette de CNN Larry King a affecté de nombreuses personnes sur la planète, dont l’animateur Denis Lévesque qui a rencontré son idole il y a quelques années.

• À lire aussi: Le célèbre journaliste américain Larry King est décédé à l'âge de 87 ans

• À lire aussi: Des milliers d'entrevues plus tard: Denis Lévesque se souvient

• À lire aussi: Larry King s'ouvre à Denis Lévesque

L’animateur avait eu l’occasion de faire une émission spéciale en compagnie de cette figure emblématique de la télévision américaine en 2012.

«Il m’a accueilli et il m’a dit "Il parait que vous êtes le Larry King du Québec" et moi j’ai répondu "Non, non, non, mettez-en pas trop M. King, je n’ai pas fait le quart de ce que vous avez fait», se souvient Denis Lévesque.

Larry King avait un grand sens de l’écoute et il n’avait pas peur d’aborder des sujets plus controversés. «C’est ce qui m’a inspiré», ajoute M. Lévesque.

Pour Denis Lévesque, Larry King traitait tous ses invités de la même manière. «Important ou pas nécessairement important, il n’y avait pas de prérequis. Il fallait être capable de témoigner de ce qu’on avait vécu», de dire l’animateur québécois.

L'animateur de CNN avait un don pour recevoir les confidences de ses interviewés. «Il disait la meilleure question à poser quand tu ne sais pas trop quoi poser, c'est "Why". Quand quelqu'un te dit quelque chose et que tu demandes pourquoi, il peut parler encore trois-quatre minutes», conclut Denis Lévesque.

Larry King s'est éteint samedi à 87 ans. Il a passé plus de 60 ans derrière un micro, et son émission sur CNN diffusée de 1985 à 2010 était devenue un passage obligé pour les responsables politiques et les célébrités.