La COVID frappe fort le syndicat des chauffeurs autobus STL

TVA Nouvelles a appris que la COVID-19 frappe fort des membres de l’exécutif syndical des chauffeurs d’autobus de la Société de transport de Laval, ainsi que des employés.

D’abord, le président du syndicat, Patrick Lafleur, a lui-même été testé positif, et des sources nous disent qu’il est «mal en point». Un autre membre du syndicat a été hospitalisé aux soins intensifs. Selon nos informations, il a récemment eu son congé de l’hôpital et son état de santé s’est amélioré.

Un chauffeur d’autobus de la Société de transport de Laval est présentement hospitalisé aux soins intensifs. Il le serait depuis une semaine.

Le syndicat n’a pas émis de commentaires relativement aux circonstances de cette éclosion.

Décès à la STM

De son côté, le syndicat des chauffeurs d’autobus et opérateurs de métro de la Société de transport de Montréal a publié sur sa page web un message dans lequel il rapporte avec tristesse le décès d’un confrère de travail, emporté des suites de la COVID.

«Nous désirons souhaiter nos plus sincères condoléances à la famille, amis et collègues. Nos pensées sont avec vous. Si vous en ressentez le besoin, notre équipe du programme d’aide aux employés reste disponible afin de vous aider à vivre cette épreuve. Afin de respecter la demande de la famille à vivre ce moment dans l’intimité, aucune autre information ne sera transmise. La réalité nous frappe. Merci d’assurer la santé et la sécurité de vos consœurs et confrères de travail en respectant les règles d’hygiène en vigueur», a signé l'exécutif syndical en date du 18 janvier dernier.