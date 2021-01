«Les As de L.A.»: Gabrielle Union et Jessica Alba reprennent du service

Les criminels de Las Vegas s’apprêtent à passer un mauvais quart d’heure, car les policières Sydney Burnett et Nancy McKenna sont de retour dans la deuxième saison de la série «Les As de L.A.», diffusée le jeudi soir sur addikTV.

Respectivement jouées par Gabrielle Union et Jessica Alba, les deux femmes reviennent en force, portées par un désir accru d’intensité dans les rues de la ville.

Encore plus

Pour cette seconde saison, Gabrielle Union souhaitait livrer «plus d’action, de comédie et de drame», comme elle l’a confié lors d’une rencontre virtuelle.

Elle s’est donc posée des questions cruciales: «Comment explorer encore davantage de lieux de Los Angeles, de faire en sorte que la ville reste un personnage dans la série? Comment introduire plus d’événements pour les autres personnages? [...] Nous voulions vraiment plonger dans leur histoire aussi».

De son côté, Jessica Alba voulait s’assurer d’atteindre l’intensité qui caractérise l’univers des films «Mauvais garçons», dont la série est inspirée. Il était primordial d’être très consciencieux par rapport au budget de chacun des épisodes afin d’être flexible lorsque des tournages exigeaient qu’on délie les cordons de la bourse.

Moments préférés

Parties très prenantes de la série, les deux actrices ont, ironiquement, adoré certaines scènes dans lesquelles elles ne jouent pas un rôle primordial.

«Nous étions dans une rue très achalandée de Los Angeles et Jessica devait puiser là où je ne l’avais jamais vue faire, raconte Gabrielle Union. Et il y avait tellement de choses qui se passaient! Le trafic, les klaxons, les gens qui criaient son nom... Elle devait rester dans le moment, et elle était parfaite, concentrée. Elle a livré une des performances les plus déchirantes auxquelles j’ai pu prendre part.»

L’interprète de Nancy McKenna a aussi vibré alors qu’elle n’était que spectatrice.

«C’est une scène où Sydney Burnett est lancée sur les traces de cette personne horrible, qui tue des gens à gauche et à droite. C’est son propre voyage synonyme de plusieurs conclusions. La façon dont Gabrielle a négocié ça - avec son ouverture, sa tendresse et son coeur saignant - et non pas de la façon qu’on s’attend à ce qu’un policier le fasse... Elle a été vulnérable et très humaine.»

Gros vote de confiance

Très impliquées dans «Les As de L.A.», car elles sont aussi productrices exécutives, Gabrielle Union et Jessica Alba se considèrent privilégiées de pouvoir laisser y leur empreinte de différentes façons.

«Jessica et moi avons toutes deux fait dans l’action, la comédie, la comédie dramatique. Nous avons aussi produit des choses, rappelle la première. Mais nous n’avions pas pu faire tout cela à la fois. [...] On ne m’a jamais fait confiance pour faire toutes ces choses en même temps. C’est assez incroyable d’avoir ce vote à ce stade de ma carrière...»

«Je n’ai jamais eu vraiment la chance de jouer un personnage que je ressens comme une vraie personne et avec qui je voudrais passer du temps, enchaîne la deuxième. J’ai toujours eu à jouer la version d’un personnage que le studio voulait que je sois. [...] Dans cette série, je suis appelée à jouer une femme complexe, qui a des sentiments. Une seconde, elle lance des blagues, l’autre elle craque et l’autre, elle botte des culs.»

La deuxième saison de la série «Les As de L.A.» est proposée par addikTV, le jeudi à 20 h.