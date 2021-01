Un digne dernier hommage à Pat Patterson

Pat Patterson est parti, mais pas oublié. La World Wrestling Entertainment (WWE), où le Québécois a été un pilier pendant plusieurs décennies, lui réservera dimanche un ultime hommage avec la présentation d’un documentaire relatant les grands moments de sa carrière.

Pat Laprade, l’expert de la lutte professionnelle à TVA Sports, a eu l’honneur d’avoir pu écouter en primeur ce documentaire sur le Montréalais, qui a été nommé «My Way : La vie et l’héritage de Pat Patterson».

Attristé depuis le 2 décembre dernier par le décès de son idole et ami, Laprade est content que Patterson reçoive une si grande marque de respect, et ceci, en mettant l’accent sur les racines de l’ancien lutteur.

«Dans son format, je l’ai trouvé excellent, a d’emblée mentionné Laprade à propos du film de 60 minutes, vendredi. On mentionne tous les sujets importants de la vie de Pat. C’est sûr que pour le Québécois en moi et le Québécois en lui, on commence avec Montréal et on finit avec Montréal. J’ai trouvé que c’était une belle attention, en plus de donner l’exclusivité à un média québécois.»

Lors du long-métrage se suivent les hommages livrés par de grandes stars des 30 dernières années telles que John Cena, Hulk Hogan, Shawn Michaels, Bret Hart, Dwayne “The Rock” Johnson ou “Stone Cold” Steve Austin, qui ont chacun louangé le travail derrière les rideaux du Québécois.

«Il y a des lutteurs qui ont déjà témoigné qu’ils pensaient connaître la lutte, mais quand ils en ont parlé avec Pat, ils ont réalisé qu’ils ne connaissaient pas grand-chose à la lutte», a indiqué Laprade, qui est content qu’une belle place ait été réservée aux remerciements des représentants de la Belle Province de la WWE Sami Zayn et Kevin Owens, que Patterson appréciaient énormément.

Un parcours digne d’un film

Pat Laprade croit que le documentaire résume bien la vie de celui qui est décédé à l’âge de 79 ans. Une belle place de ce film est d’ailleurs réservée à l’homosexualité de Patterson, qu’il n’a dévoilé publiquement qu’en 2014.

L’existence de celui qui est né Pierre Clermont aurait en effet pu faire l’objet d’un film, lui qui a travaillé dans une industrie qui se rapproche beaucoup du cinéma pendant près d’un demi-siècle.

«C’est immense quand tu penses que c’est un petit gars de Ville-Marie, à Montréal, qui est parti parce qu’il n’arrivait pas à faire de la lutte son métier, parce qu’il avait un père qui n’acceptait pas que son fils était homosexuel. Il est parti à Boston en empruntant un peu d’argent à sa sœur. Il ne parlait pas un mot d’anglais et a terminé sa carrière professionnelle comme un cadre d’une compagnie qui vaut maintenant plusieurs milliards de dollars. C’est complètement fou», s’est rappelé Laprade.

«Tout cela, ça transpire dans le documentaire. [...] On rit, on pleure, on a toutes sortes de réactions, d’émotions. C’est vraiment un documentaire à l’image de Pat et ce qu’il aurait voulu», a-t-il ajouté.

L’historien de la lutte se souviendra de Patterson comme un homme qui a révolutionné son milieu, mais aussi d’une personne drôle et attachante.

«Chaque fois que je le voyais dans un spectacle ou une convention, il avait le sourire au visage. “Quessé tu fais là Laprade? T’es encore icitte toé?”», a-t-il raconté, se souvenant d’avoir partagé la route avec son idole de jeunesse et d’avoir bu quelques bières en sa compagnie lorsqu’il passait à Montréal.

Le documentaire «My Way : La vie et l’héritage de Pat Patterson» sera diffusé le dimanche 24 janvier, sur la chaîne WWE Network.

