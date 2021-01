Un programme en handicap et surdité à l'UQAM, une première dans la francophonie

Un programme de deuxième cycle en handicap et en surdité comportant neuf crédits - soit trois cours – sera offert à partir de l’automne prochain à l’UQAM, une première dans la francophonie, selon l’institution.

Ce nouveau programme vise à enseigner la «promotion et l'exercice de la citoyenneté des personnes en situation de handicap ou des personnes sourdes», est-il écrit dans la description du programme.

«Malgré les progrès des dernières décennies, les droits politiques, sociaux et culturels des personnes en situation de handicap et des personnes sourdes sont régulièrement bafoués encore aujourd’hui», a déclaré Mouloud Boukala, professeur à l’École des médias de l'UQAM et titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les médias, les handicaps et les (auto) représentations.

Les données de Statistiques Canada issues du dernier recensement, en 2016, montrent que plus de 3,8 millions de Canadiens âgés de 15 ans et plus, soit 13 % de la population, ont dit avoir une incapacité liée à l’audition, la vision ou la mobilité.