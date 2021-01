COVID-19 : plus de 4000 nouveaux cas au Canada

Le Canada a ajouté plus de 4000 cas de COVID-19 à son bilan, dimanche, à la veille du premier anniversaire de l'arrivée du nouveau coronavirus au pays.

Le virus avait été diagnostiqué officiellement pour une première fois le 25 janvier 2020 à l'hôpital Sunnybrook de Toronto, chez un homme qui était rentré d'un voyage en Chine trois jours plus tôt, marquant ainsi le début d'une pandémie qui changerait le visage du pays et du monde.

Un an plus tard, le portrait est tout autre, alors que les provinces luttent d'arrache-pied pour se sortir d'une deuxième vague, pire que la première, qui ne cesse de déferler, particulièrement dans l'Ouest, en Ontario et au Québec. Tout près de 750 000 Canadiens ont officiellement contracté le virus et plus de 19 000 personnes sont décédées tout en étant porteuses de la COVID-19.

Dimanche après-midi, 4117 nouveaux cas et 94 décès s'étaient ajoutés à ce triste bilan.

Fidèle à ses habitudes développées dans les dernières semaines, l'Ontario est arrivée en tête de liste avec l'ajout de 2417 infections et 50 décès à son bilan, désormais le plus élevé en nombre absolu de cas à ce jour.

Le Québec, de son côté, a fait état de 1457 contaminations, un nombre en nette diminution par rapport au 1685 de la veille, et de 41 morts.

Les deux provinces ont fait état d'une baisse marquée des hospitalisations liées à la COVID-19, avec 56 lits de moins occupés au Québec (1327) et 65 de moins en Ontario (1436). Cependant, le nombre de patients aux soins intensifs est demeuré relativement stable, 219 au Québec (+3) et 392 en Ontario (-3).

«En comparant les données des 2 dernières semaines, on constate une baisse encourageante des cas. On doit donc maintenir ces efforts pour continuer de faire baisser les cas, les hospitalisations et les décès», s'est réjoui le ministre de la Santé, Christian Dubé, sur Twitter.

Confinement

Tandis que plusieurs provinces assistent à une baisse ou une stabilisation de leur bilan respectif, le Nouveau-Brunswick a continué à voir le virus progresser avec 20 nouveaux cas dimanche. La région d'Edmundston, limitrophe du Bas-Saint-Laurent, est d'ailleurs entrée officiellement en confinement pour deux semaines dans l'espoir d'y endiguer la propagation de la COVID-19.

Ce faisant, tous les commerces non-essentiels, mais aussi les écoles et mêmes les patinoires extérieures, sont maintenant fermées dans la région.

La situation au Canada: