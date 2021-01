Il se déguise en livreur de colis pour voler plusieurs citoyens

Un homme s’est déguisé en livreur de colis afin de voler plusieurs biens dans un quartier de Wichita, au Kansas.

Une caméra de sécurité a filmé le voleur en plein acte, alors qu’il portait un uniforme d’employé de la compagnie UPS pour ne pas attirer l’attention.

L’homme a profité de ce stratagème et est parvenu à voler plusieurs paquets.

«On s’en fout que ça m’ait coûté 5 $ ou 100 $, on a décidé de me voler. Je travaille dur pour gagner cet argent et on décide de voler mes trucs», lance une résidente, victime de cette vague de vols.

La dame croyait au départ que le livreur venait porter un colis à la mauvaise adresse. Elle a donc décidé d’appeler la compagnie UPS afin de vérifier le tout.

«Ils m’ont demandé de leur envoyer des images. Ils m’ont ensuite affirmé qu’il ne travaillait pas pour eux. Il ne portait même pas le bon uniforme.»

Après avoir publié cette vidéo sur les réseaux sociaux, une douzaine de personnes ont rapporté des incidents similaires.