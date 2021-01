La veuve d’un prêteur mafieux n’aura pas droit à la fortune de son mari

La femme du défunt roi du prêt usuraire mafieux Roger Valiquette n’aura pas droit à la fortune de son mari, décédé par balles.

Diane Brazeau, la femme de Valiquette, savait très bien dans quoi trempait son conjoint et a pris part de manière active à ce qui est décrit comme une « escroquerie ».

Pour cette raison, elle ne peut pas s’opposer à des saisies pratiquées par un créancier sur des biens détenus par le couple.

C’est ce qu’a déterminé la juge Aline U.K. Quach, de la Cour supérieure, dans une décision rendue le 7 janvier.

La juge a déclaré bonnes et valables des saisies effectuées par le créancier 9185-4067 Québec inc., notamment sur des terrains à Laval et à Pointe-des-Cascades et une luxueuse Mercedes AMG décapotable.

Capture écran Mercedes

La somme due à cette entreprise s’élève à 4 millions $.

« Sa crédibilité [de Brazeau] est fortement entachée. Les jugements rendus par la Cour supérieure dans différents dossiers l’impliquant sont fort révélateurs de son manque de crédibilité », souligne la juge Quach.

« Elle a participé activement à la déconfiture financière d’[une firme de Valiquette] et à la mener vers la faillite », dit la juge. « Le Tribunal est d’avis que les importants transferts de fonds qui avaient cours [entre les compagnies du couple] constituent de la fraude », ajoute-t-elle.

Une vie de luxe

Selon ce qui ressort du jugement, le couple Valiquette-Brazeau aurait mené jusqu’à l’assassinat du prêteur en 2013 une vie somptueuse sur le dos d’investisseurs. Valiquette empruntait à ceux-ci pour ensuite prêter à d’autres à des taux supérieurs.

Un témoin a attesté lors du procès que « le couple Valiquette-Brazeau menait une vie de luxe, possédant entre autres des propriétés au Mexique, en Floride, sur l’île Paton ainsi qu’un yacht ».

Capture d'écran ProprioBateau.ca

« Les avis de cotisation de Brazeau et Valiquette démontrent qu’ils ont déclaré d’importants revenus de 2008 à 2012, leur permettant ainsi de vivre somptueusement », souligne la juge.

De gros revenus...

De 2008 à 2012, Brazeau n’a jamais déclaré moins que 400 000 $ par année. En 2012, elle a déclaré des revenus de 626 000 $. Un dividende de 425 000 $, libre d’impôts, aurait notamment été versé en 2013 d’une firme de Valiquette déficitaire vers une fiducie familiale.

Selon les allégations de Jean-François Bouchard, qui a travaillé brièvement pour Brazeau avant d’aller travailler pour un créancier, « le système établi par Valiquette consiste à un stratagème à la Ponzi ». « La preuve révèle que Valiquette opérait ses affaires de façon douteuse et qu’il était lié au crime organisé », déclare la juge.