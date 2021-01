Nouvelle unité de traitement du cancer à l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont

L'Hôpital Maisonneuve-Rosemont à Montréal a eu le feu vert pour accélérer la construction d'un nouveau pavillon réservé au traitement du cancer.

Le pavillon a ouvert ses portes dimanche et l’équipe de TVA Nouvelles a eu accès en primeur à ce nouveau pavillon qui a coûté environ 40 millions de dollars.

La nouvelle unité de cancérologie consiste en un nouveau bâtiment modulaire de deux étages d'une superficie de 1600 mètres carrés chacun.

«C'est un ajout de 36 lits pour les patients en hémato-oncologie et thérapie cellulaire, qui est vraiment une pointe de service pour la population de l'Est, mais pour l'ensemble de la population du Québec également», explique Jean-François Fortin-Verreault, PDG adjoint au CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal.

Toutes les chambres sont identiques. Elles ont une ventilation optimisée et représentent un environnement sécuritaire pour le patient et sa famille.

«On est en analyse pour voir comment on construit le futur hôpital et ce qu'on réutilise dans le futur hôpital. Ici, c'est un environnement qui pourrait être pérenne pour 25-30 ans sans problème», ajoute M. Fortin-Verreault.

La construction de l’unité s'est amorcée en avril 2020 et s'est déroulée en mode accéléré. La COVID en est certainement pour quelque chose.

«On prend les gens actuellement qui étaient hospitalisés en hémato-oncologie et thérapie cellulaire dans l'hôpital, on les amène ici. Les lits qui sont dans l'hôpital, on va les transformer en chambres individuelles pour mieux protéger les gens de la COVID» affirme le PDG adjoint.

L’Hôpital Maisonneuve-Rosemont a été désigné en 2019 comme institut universitaire en hémato-oncologie et en thérapie cellulaire.