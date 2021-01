Après la tempête, l’heure est au déneigement à Rimouski

L'heure est au déneigement à Rimouski après l'importante tempête qui a laissé entre 30 et 50 centimètres de neige en 24 heures pendant la fin de semaine.

Le centre-ville était passablement embourbé lundi matin, alors que d’importants amoncellements de neige se retrouvaient un peu partout sur les trottoirs et aux intersections.

Les livreurs ont dû faire preuve de beaucoup d’agilité pour accomplir leur tâche.

«Disons qu’on a débarqué et on en avait de la neige jusqu’à la ceinture. On a à peu près juste la largeur pour ne pas boucher la rue. C’est fatigant», a expliqué un livreur rencontré par TVA Nouvelles.

«On est obligé d’aller dans le chemin», a ajouté un autre livreur.

Au plus fort des précipitations, la Ville de Rimouski avait demandé aux citoyens de limiter au strict minimum leurs déplacements pour faciliter les opérations de déneigement de dimanche. Les fortes accumulations reçues rendaient les conditions difficiles sur le terrain pour les équipes de déneigement.

Effacer les traces de cette tempête prendra certainement plusieurs jours.

Ailleurs dans la région, il est tombé près de 30 cm dans la Vallée de la Matapédia par endroits. La Haute-Gaspésie a reçu 25 cm de neige.