Une Québécoise partie au Mexique pendant six semaines pour des «raisons de santé» craint de devoir faire sa quarantaine dans un hôtel à son retour au pays.

Sylvie Coderre a contacté l’équipe de l’émission «Denis Lévesque» pour faire part de son angoisse à l’idée de devoir, possiblement, se placer en quarantaine dans un hôtel lorsqu’elle reviendra au Québec.

Vendredi dernier, le gouvernement fédéral a en effet fait savoir qu’il envisageait d’imposer aux voyageurs de s’isoler, à leurs frais, dans des hôtels à leur retour au Canada.

«J’ai paniqué quand je l’ai appris par les nouvelles parce que moi je suis partie à cause de ma santé. Je fais de la fibromyalgie et l’été et l’hiver, ce n’est pas pareil pour moi», a expliqué Mme Coderre.

«Il y a déjà des gens qui font des quarantaines chez eux, pourquoi je ne pourrais pas faire la mienne? Je reste dans une petite municipalité dans le nord de Lanaudière. J’ai regardé, il y a moins de cinq cas là-bas...»

La femme assure que «tout est prêt» pour qu’elle effectue sa quarantaine chez elle à son retour.

«Je n’ai pas envie d’être malade ni de rendre ma petite bulle familiale malade. Tout est prêt pour ma quarantaine (...) et s’il me manque des choses, ma fille me les apportera.»

Elle dit que passer 14 jours enfermée dans une chambre d’hôtel l’angoisse déjà à l’avance.

Elle pourrait être menée à rentrer plus tôt au pays ou encore prolonger son voyage si jamais l’isolement dans un établissement hôtelier devenait obligatoire.

