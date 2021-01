L’application du couvre-feu débattue en cour

«On demande à des gens sans résidence d’être en résidence, c’est un non-sens», a plaidé aujourd’hui Me Bruce Johnston, l’avocat de la Clinique juridique itinérante qui demande au Tribunal d’exempter les sans-abri du couvre-feu.

Cette requête s’inscrit dans la foulée du décès de Raphaël André, 51 ans, un Innu retrouvé mort dans une toilette du centre-ville, il y a une semaine, alors qu’il se cachait, selon toute vraisemblance, de la police pour éviter de recevoir une contravention de 1500$.

Raphaël André faisait aussi l’objet d’un mandat d’arrestation pour non-respect d’une promesse à comparaître en lien avec une accusation de menace.

«Les gens qui vivent dans la rue ont souvent de graves problèmes de santé mentale et de toxicomanie. Ce n’est pas un choix simple et éclairé, pour ces personnes-là, de vivre dehors. C’est aussi difficile pour eux de rester à l’intérieur de refuge avec d’autres personnes. Le problème de toxicomanie est une maladie et quand le besoin de consommer se fait sentir, la personne doit sortir. Ce couvre-feu porte atteinte à leur sécurité», selon Me Johnston.

«Ces citoyens ne veulent pas être en contact avec la police parce que plusieurs d’entre eux sont surjudiciarisés, ils ont des mandats à leur endroit, et avec ce couvre-feu, ils doivent se cacher de la police. Pour Raphaël André, on sait qu’il se cachait de la police. Il y a ici un potentiel d’atteinte au droit à la vie», a déclaré l’avocat qui invoque les Chartes canadiennes et québécoises des droits et libertés.

Le Procureur général du Québec doit également faire ses plaidoiries lundi.