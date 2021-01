«Star Académie» : déjà 100 000 votes pour les candidats

La fièvre «Star Académie» bouillonne déjà : Productions Déferlantes a annoncé lundi que 100 000 votes ont été enregistrés sur le web pour le choix des deux candidats devant participer au premier gala du 14 février, et ce, en moins de 24 heures.

Dimanche, au deuxième épisode du «Camp de sélection», la directrice Lara Fabian et les professeurs Gregory Charles et Ariane Moffatt ont sélectionné 20 participants assurés de se produire aux variétés de lancement de «Star Académie 2021».

Les 10 autres, cinq garçons et cinq filles, sont soumis au scrutin populaire. On peut voter pour nos favoris au tvaplus.ca, jusqu’au jeudi 28 janvier, à 23 h 59, plus d’une fois en cours de semaine si on le désire.

Les deux lauréats seront dévoilés par l’animateur Patrice Michaud le vendredi 29 janvier, à 12 h, sur le compte Instagram de «Star Académie».

Car, comme l’a si bien affirmé Gregory Charles dimanche, «c’est pas fini tant que c’est pas fini»...