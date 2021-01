Un vandale de bars situés dans l’ouest de Montréal recherché

Le Service de police de la ville de Montréal est à la recherche d’un homme qui a commis une série d’actes de vandalisme envers des bars situés dans l’Ouest-de-l’Île de Montréal au cours du mois de janvier.

Il s’agit d’un individu à la peau blanche âgé entre 20 et 30 ans, qui mesure 1,73 mètre, à la carrure costaude et les cheveux foncés.

Le SPVM indique qu’il a commis ses actes à différentes occasions durant la nuit et au petit matin. Durant ses actes, il portait une tuque et un cache-cou foncé, des bottes de construction beige, des gants noirs et des lunettes de vision.

Il se déplaçait possiblement à bord d’une Honda Civic noire à toit ouvrant version EX ou EX-L.

PHOTO COURTOISIE, SPVM

Quiconque possédant de l’information qui pourrait aider les enquêteurs peut communiquer avec le 911 ou communiquer de façon anonyme et confidentielle avec Info-Crime Montréal au 514-393-1133 ou en ligne.