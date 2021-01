Une vaccination sans aiguille

Une nouvelle alternative pour la vaccination s’offre aux personnes qui ont peur des aiguilles.

Il s’agit d’un appareil appelé Med-Jet qui ressemble à un pistolet et qui expulse un microjet du vaccin qui transperce la peau.

«Au lieu d’une aiguille qui perce la peau, c’est le vaccin ou le liquide lui-même qui sort comme un microjet qui est six fois plus petit qu’une aiguille. C’est lui qui perce la peau et qui se diffuse», explique Maurice Menassa, directeur des opérations, Technologies médicales internationales.

Selon des personnes qui ont reçu des doses de vaccin contre la grippe à l’aide de cette technologie, cette méthode est sans douleur.

«On ne sent pas la piqure, on sent juste une petite pression et boum, et c’est fait. Surtout ce qui est intéressant, c’est que la plupart du temps, les vaccins, après, ils laissent une douleur parce qu’il y a une concentration du médicament et là il n’y a pas de douleur, il n’y a rien», raconte Francis Bellido, un patient vacciné lundi matin dans une pharmacie de Montréal.

- D'après les informations de Harold Gagné