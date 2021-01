Allègement des mesures sanitaires: de l’espoir pour les régions

Si la tendance se maintient, des régions du Québec auront droit à des assouplissements après le 8 février, une annonce bien accueillie dans l’Est-du-Québec, où les cas de COVID-19 se font de plus en plus rares.

«Pour nous c’est une annonce qui en annonce une autre. Évidemment, on vit d’espoir et on espère que ce sera positif pour notre région», a indiqué Martin Ouellet, député de René-Lévesque.

Lors du point de presse de mardi, aucune région n’a été ciblée par le premier ministre qui n’a donné aucune précision sur la nature des allègements à venir.

Le gouvernement Legault a indiqué que l’évaluation des différents critères, comme le nombre d’hospitalisations, continuera au cours de la prochaine semaine.

«Faut que ça continue d’aller dans la même direction, et ensuite on pourra parler de quelles régions peut avoir quels assouplissements», a souligné le ministre de la Santé, Christian Dubé, lors du point de presse.

Mais pour le maire de Rimouski, la situation épidémiologique de l’Est-du-Québec aurait permis une intervention plus rapide de la part du gouvernement.

«Je continue de croire que des actions pourraient être prises maintenant puisqu’on entend vraiment un cri du cœur qui vient de nos propriétaires de commerces», a précisé le maire de Rimouski, Marc Parent, qui se dit tout de même heureux que les mesures soient assouplies dans moins de deux semaines.

Au Bas-Saint-Laurent, aucun nouveau cas de coronavirus n’a été diagnostiqué mardi, mais un cas a été décelé en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine. Sur la Côte-Nord, aucun nouveau cas n’a été enregistré pour une deuxième journée consécutive.

Il y a actuellement 39 cas actifs sur tout le territoire de l’Est-du-Québec.