Assez de doses pour vacciner tous les Américains d'ici la fin de l'été

Les États-Unis prévoient de commander 200 millions de doses supplémentaires de vaccins contre la COVID-19 dans l'objectif de pouvoir vacciner la totalité de la population américaine d'ici la fin de l'été, a annoncé mardi la Maison-Blanche.

• À lire aussi: Discret comme jamais, Trump reste profondément influent

• À lire aussi: Les résultats du vaccin de Johnson & Johnson attendus «la semaine prochaine»

Avec ces achats, la moitié étant constituée du vaccin de Pfizer et l'autre moitié de celui de Moderna, «les Etats-Unis auront assez de doses pour vacciner totalement 300 millions d'Américains d'ici la fin de l'été», soit la «totalité» de la population, a expliqué la présidence dans un communiqué.

Le nouveau locataire de la Maison Blanche présentait mardi de nouvelles mesures pour accélérer la distribution de vaccins dans le pays, qui a connu des retards et des problèmes logistiques à la fin du mandat de Donald Trump.

La distribution de vaccins est effectuée en fonction de la taille des Etats, et certains se sont plaints de recevoir des stocks trop limités.

Pour accélérer les vaccinations, les États américains devraient recevoir 10 millions de doses par semaine, contre 8,6 millions actuellement, pendant les trois prochaines semaines au moins, a par ailleurs annoncé la Maison-Blanche.

Le gouvernement Biden s'engage aussi à fournir aux États une estimation de la distribution des doses sur trois semaines, contre une seule actuellement, ce qui permettra aux autorités locales de mieux organiser les campagnes de vaccination.

Lundi, le président américain Joe Biden avait estimé que les États-Unis se rapprocheraient de l'immunité collective face à la COVID-19 d'ici l'été.

«Je suis confiant dans le fait que d'ici l'été nous nous serons nettement rapprochés de l'immunité collective», avait-il déclaré, alors que le pays est le plus touché au monde avec plus de 25,4 millions de cas positifs et plus de 420 000 morts.