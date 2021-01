Après deux semaines coincés sous terre, deux hommes rescapés d'un accident de mine en Chine ont fait part mardi, depuis leur lit d'hôpital, de leur joie et de leur soulagement à la télévision publique.

Une explosion survenue le 10 janvier avait bouché les issues d'une mine d'or à Qixia, dans la province du Shandong (est), prenant au piège 22 mineurs à des centaines de mètres de profondeur.

Au total, 10 hommes sont décédés et un est toujours disparu. Mais les sauveteurs avaient réussi dimanche à en secourir 10, accueillis triomphalement à la surface devant les caméras.

«C'est comme une résurrection», a expliqué un des mineurs rescapés, M. Du, à la télévision publique CCTV depuis son lit d'hôpital, habillé d'un pyjama et visiblement en forme.

«Pendant neuf jours, on n'avait rien à manger. Mais quand on a entendu qu'un trou avait été percé, on s'est tous levés. Le sentiment qu'on a ressenti à ce moment-là, c'était indescriptible.»

Une semaine après le drame, les sauveteurs avaient réussi à entrer en contact avec un groupe de 11 mineurs dont faisait partie M. Du.

Les secouristes avaient foré un conduit par lequel ils avaient notamment acheminé des vivres, des médicaments et des vitamines qui ont permis aux hommes exténués de reprendre des forces.

«On savait très bien que c'était extrêmement difficile de creuser aussi profondément. On était à près de 600 mètres sous terre», a déclaré à CCTV un autre survivant, du nom de Wang.

«On est soulagés que les autorités n'aient pas abandonné.»

Les mineurs survivants se trouvent dans un état «stable» et bénéficient d'une équipe médicale personnalisée ainsi que d'un soutien psychologique, ont indiqué lundi les autorités.

«L'état d'esprit des hommes était assez variable. Certains étaient pessimistes, d'autres optimistes. On a pu s'en tirer parce qu'on s'est réconforté, qu'on s'est encouragé les uns les autres», a raconté M. Du.

Les opérations de secours étaient compliquées par la résistance de la roche et la montée des eaux dans certaines galeries de la mine.

Les sauveteurs avaient perdu un temps précieux juste après l'accident, car il n'avait été rendu public que le lendemain de sa survenue.

Deux responsables de la ville de Qixia - le chef local du Parti communiste et le maire - ont déjà été limogés suite à ce retard. Une enquête est par ailleurs en cours pour déterminer les causes du drame.