Des solutions avant le protocole de priorisation des soins intensifs!

M. Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

Dr Lionel Carmant, ministre délégué à la santé et aux services sociaux

Mme Marguerite Blais, ministre des aînés et des proches aidants

Messieurs, Madame la ministre,

Lors de sa réunion spéciale du 20 janvier 2021, le conseil d’administration du CPM m’a mandaté pour vous écrire et vous sensibiliser à divers défis auxquels vous êtes sans doute déjà confrontés, mais qu’il est de notre devoir de vous rappeler, compte tenu des nombreuses préoccupations soulevées et provenant tant de comités d’usagers, de résidents et d’associations de patients, dont l’Alliance des patients pour la santé, et dont nous nous faisons le porte-parole aujourd’hui.

En effet, depuis quelques semaines, la Dre Lucie Opatrny, sous-ministre adjointe au MSSS, annonce aux citoyens que le gouvernement québécois pourrait, advenant que la situation des soins intensifs des hôpitaux québécois atteigne un niveau extrême (200 % +), décréter ou autoriser les CIUSSS, les CISSS et les médecins à appliquer le protocole de priorisation des soins intensifs.

Les personnes et les organismes qui se sont joints au CPM sont inquiets de cette annonce et souhaitent avertir le gouvernement qu’ils entendent user de tous les moyens légaux possibles afin d’empêcher l’application du protocole, tant et au moins aussi longtemps que diverses actions ne soient prises sans délai par le gouvernement .

Le protocole ne devrait pas en effet être mis en application avant que :

1. Un débat public, dans la société, sur son application, sa pertinence, ne soit organisé par l’État québécois;

2. Le MSSS ait parlé aux infirmières, à l’OIIQ et à la FIIQ pour :

- inviter les infirmières en chômage à joindre le réseau vu les circonstances actuelles

- offrir un poste permanent et à temps plein aux milliers d’infirmières qui occupent présentement des postes à temps partiel;

3. Le MSSS ait parlé aux infirmières auxiliaires, à l’OIIAQ, à leurs syndicats :

- Pour offrir un poste permanent et à temps plein aux quelque 5000 d’entre elles à qui on n’offre actuellement qu’un poste à temps partiel;

4. Le MSSS poursuive, intensifie sa campagne de recrutement des préposés aux bénéficiaires ainsi que la promotion des bienfaits de choisir cette occupation;

5. Le MSSS ait parlé aux médecins, spécialistes et omnipraticiens, au Collège des médecins et aux diverses fédérations :

Pour faire augmenter le rythme des interventions électives, devenues urgentes, inviter les retraités à revenir, demander aux spécialistes qui oeuvrent dans des spécialités non essentielles à venir prêter main-forte aux soins intensifs;

6. Le MSSS ait signé des ententes avec toutes les cliniques médicales spécialisées

- Pour passer des ententes avec toutes les cliniques autorisées

- Pour procéder aux chirurgies électives devenues urgentes

- aider à faire descendre la liste d’attente (150 000 patients en attente);

7. Le MSSS ait enfin fourni le matériel de protection adéquat (et non périmé) à tout le personnel soignant, en hôpital, en CHSLD et RPA en particulier;

8. Le MSSS ordonne au Réseau de la santé de ne pas transférer ni le personnel ni les patients ou résidents et qu’il définisse mieux le concept de zones chaudes et zones froides pour mieux le faire appliquer sur le terrain;

9. Le MSSS insiste auprès du personnel soignant pour qu’il se fasse tester et vacciner;

10. Le MSSS interdise qu’on rapatrie le personnel oeuvrant en soins à domicile. Plusieurs de ces centaines de milliers des personnes affligées de maladies chroniques ou nécessitant ces soins devront se rabattre éventuellement aux urgences et aux soins intensifs pour recevoir ces soins;

Et qu’il favorise et soutienne financièrement ce personnel qui va auprès des gens ;

Que le MSSS instruise aussi le réseau de traiter les personnes dans leur milieu de vie, lorsque c'est ce qu'elles veulent au lieu de transférer automatiquement les cas de COVID-19 dans des établissements de soins;

Malgré la pandémie, le respect de l'autonomie et des volontés exprimées demeure fondamental;

11. Si la situation devenait incontrôlable, le gouvernement du Québec redemande la venue du personnel médical de l’armée canadienne et la Croix rouge.

Le tout respectueusement soumis.

Photo courtoisie

Paul G. Brunet MAP

Avocat

Conseil pour la protection des malades

Alliance des patients pour la santé

M. Jérôme Di Giovanni, président

M. Michel Bissonnette, conseiller spécial