La 36e Soirée Artis aura lieu le 9 mai

Annulée l’an dernier en raison de la pandémie, la Soirée Artis revivra en 2021, annoncent aujourd’hui TVA et Québecor Contenu.

C’est le dimanche 9 mai prochain qu’aura lieu la 36e édition du gala, où le public récompense ses artistes favoris du petit écran. On ne sait rien, pour l’instant, sur l’animateur ou l’animatrice de l’événement, les finalistes, le lieu de la cérémonie et la façon de procéder dans l’actuel contexte sanitaire. Ces informations sont pour bientôt, nous promet-on.

En 2020, les trophées Artis ont été remis aux chouchous des téléspectateurs dans le cadre de l’émission «Sucré Salé», qu’anime Patrice Bélanger. Julie Le Breton et Claude Legault ont été sacrés personnalités féminine et masculine de l’année.

Toutes les remises de prix québécoises ont été appelées à se réinventer en raison de la COVID-19 dans les derniers mois. Outre les Artis qui avaient été annulés au printemps, le Gala Québec Cinéma a été présenté virtuellement quelques semaines plus tard, les Prix Gémeaux et le Gala de l’ADISQ ont eu droit à des célébrations sans grosses assistances et adaptées à la distanciation sociale cet automne, et le Gala les Olivier a été repoussé à mars 2021. Les nominations seront d’ailleurs dévoilées le lundi 1er février prochain.