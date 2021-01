Le tournage du film «Moonfall» interrompu

La COVID-19 a semé la frousse sur le plateau du film hollywoodien Moonfall, tourné à Montréal, après qu’un acteur eut reçu un faux test positif. La production a été suspendue vendredi dernier par mesure de précaution.

Selon nos informations, l’acteur en question a reçu ce faux diagnostic positif de COVID-19 à la fin de la semaine dernière. Pour ne pas prendre de risque, la production a décidé vendredi d’interrompre le tournage du film temporairement.

L’acteur a subi plusieurs nouveaux tests au cours des derniers jours et les résultats sont tous ressortis négatifs. La production attend maintenant le feu vert de la CNESST pour pouvoir reprendre ses activités aussitôt que possible.

Cette interruption survient à un bien mauvais moment puisqu’il ne reste que quatre jours de tournage à compléter. Moonfall, un film de science-fiction doté d’un budget de plus de 150 M$, est en tournage à Montréal et ses environs depuis le 21 octobre dernier. Le long métrage réalisé par Roland Emmerich met en vedette plusieurs stars hollywoodiennes, dont Halle Berry, Patrick Wilson et Donald Sutherland.

Protocole sanitaire

Même si les équipes de tournage doivent respecter un protocole sanitaire strict, ce n’est pas la première fois que la COVID-19 crée la panique au sein d’une production américaine au Québec. L’automne passé, le journal The Gazette avait rapporté que l’horaire de tournage de la nouvelle version de la comédie culte Maman j’ai raté l’avion avait été chamboulé parce qu’une actrice du film avait reçu un faux test positif.

Du côté des productions québécoises, les tournages du Bye Bye et de la série District 31 ont été interrompus pendant quelques jours en décembre dernier en raison de cas de COVID-19.

Moonfall est le cinquième long métrage que le cinéaste Roland Emmerich tourne à Montréal, après Le jour d’après (en 2004), Maison-Blanche en péril (2013), Stonewall (2015) et Midway (2018). Le film sera centré autour des aventures d’un groupe d’astronautes qui doit sauver la Terre après que la Lune fut sortie de son orbite.

Deux autres productions américaines sont présentement en tournage à Montréal, soit les séries télé The Republic of Sarah et The Bold Type.