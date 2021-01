L’importance de témoigner des ravages de la COVID-19

Au mois de mars 2020, la planète entière a compris l’ampleur de la crise sanitaire en développement en voyant les images dramatiques qui nous provenaient d’Italie. Des photos et des vidéos montraient des patients entassés dans les hôpitaux, couchés sur le ventre ou intubés, ainsi que des médecins désemparés, qui témoignaient de leur détresse devant la caméra.

Ces images ont davantage sensibilisé les citoyens à la gravité de la situation que tous les communiqués de presse de l’OMS sur la COVID-19. Elles les ont aussi incités à accepter le confinement imposé par les gouvernements.

Restriction inacceptable

Or au Québec, de telles images sont rarissimes, car le gouvernement et les autorités de santé publique ferment les portes des établissements de santé aux médias. Une restriction comme on en voit très peu ailleurs dans le monde.

Hormis quelques exceptions, les journalistes et photographes se voient en effet refuser leurs requêtes lorsqu’ils demandent l’autorisation pour entrer dans les hôpitaux et CHSLD, afin de témoigner de la réalité des patients et du personnel soignant.

Ce refus des CIUSSS et du ministère de la Santé est d’autant plus étonnant que les directions d’hôpitaux sont souvent d’accord pour accueillir les médias. Le personnel soignant est lui aussi favorable à l’ouverture des portes de leurs lieux de travail.

Ces derniers comprennent que l’absence d’images permet à certains de minimiser la gravité du virus, d’apparenter ses symptômes à ceux d’une «simple grippe», ou encore, de justifier les relâchements aux consignes sanitaires.

D’où l’importance de recueillir les témoignages des médecins, des infirmières et des préposées. D’où l’importance également d’entendre et de voir les patients qui l’acceptent, afin de montrer la dure réalité qui se vit derrière des portes qui sont actuellement closes.

Les membres du personnel de la santé demeurent, après tout, les principaux témoins de ce qui se vit à l’intérieur des établissements. Il est donc essentiel qu’ils puissent raconter ce qui s’y passe. Sans compter que des centaines de Québécois ont des proches actuellement hospitalisés ou en attente de chirurgie.

Des médias consciencieux

Bien sûr, les médias sont conscients des risques liés à la COVID-19. C’est pourquoi ils respectent les règles sanitaires lorsqu’ils sont sur le terrain depuis le début de cette pandémie, et le feraient tout aussi consciencieusement dans un contexte hospitalier.

Nous, qui représentons les grands médias du Québec, demandons donc au gouvernement du Québec et aux autorités de santé publique, au nom du droit du public à l’information, d’ouvrir aux journalistes les portes des établissements où se livre une véritable guerre qui nous concerne tous.

Martin Picard, Vice-président & Chef de l’exploitation du contenu | Groupe TVA Inc.

Xavier Brassard-Bédard, Rédacteur en chef | TVA Nouvelles\LCN

Dany Doucet, Rédacteur en chef | Le Journal de Montréal

Sébastien Ménard, Rédacteur en chef | Le Journal de Québec

George Kalogerakis, Rédacteur en chef | Agence QMI

Benoit Dussault, Directeur principal | 24 heures

Jean-Nicolas Gagné, Directeur général | QUB radio

Helen Evan, Rédactrice en chef | CBC Québec

Melanie Porco, Superviseure – Production nouvelles | CityNews Montreal (Citytv)

Chris Bury, Directeur de la programmation et de l’information | CJAD 800

Julie-Christine Gagnon, Directrice de l’information 98,5, stations parlées | Cogeco Nouvelles et Radio Circulation

Jed Kahane, Directeur de l'information | CTV News

Karen Macdonald, Directrice de l’information | Global News

François Cardinal, Éditeur adjoint | La Presse

Geneviève Rossier, Éditrice et Directrice générale | La Presse Canadienne, Service français

Brian Myles, Directeur | Le Devoir

Stéphane Lavallée, Directeur général | Les coops de l’information

Lucinda Chodan, Rédactrice en chef | Montreal Gazette

Luce Julien, Directrice générale de l’Information, Services français | Société Radio-Canada