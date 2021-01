Onze cas de COVID-19 dans un RONA de l'Outaouais

Une éclosion de COVID-19 dans la quincaillerie RONA de Val-des-Monts, en Outaouais, a touché 11 employés, amenant la santé publique locale à mettre en garde la clientèle.

Selon le CISSS de l'Outaouais, le risque de transmission du virus des employés aux clients demeure faible. Néanmoins, quiconque s'est rendu à la quincaillerie du 17 au 23 janvier doit surveiller l'apparition d'éventuels symptômes et, le cas échéant, appeler au 1 877 644-4545 pour prendre rendez-vous afin d'aller passer un test de dépistage, a recommandé l'organisation.

Selon ce qu'ont indiqué les propriétaires du RONA sur leur page Facebook lundi soir, tous les employés atteints, eux y compris, se portent bien.

«Nous avons pris la situation très au sérieux. Pour veiller à la santé et à la sécurité de nos associés et des clients, nous avons procédé à un nettoyage et à une désinfection en profondeur des lieux après avoir fermé le magasin», ont-ils affirmé.

Malgré cette opération, le commerce demeurera fermé jusqu'au 31 janvier inclusivement, le temps de laisser retomber la poussière et de permettre aux employés de guérir.