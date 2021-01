Plus de 100 millions de cas dans le monde depuis le début de la pandémie

Plus de 100 millions de personnes ont officiellement été infectées par le nouveau coronavirus depuis son apparition en Chine en décembre 2019, selon un comptage réalisé par l’AFP à partir des bilans fournis par les autorités, mardi à 21h30 GMT.

Au total, 100 010 798 cas ont été officiellement détectés, responsables de 2 151 242 décès. L’immense majorité des personnes infectées guérissent, mais une part conserve des symptômes durant plusieurs semaines, voire plusieurs mois.

Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu'une fraction du nombre réel de contaminations. Certains pays ne testent que les cas graves, d'autres utilisent les tests en priorité pour le traçage et nombre de pays pauvres ne disposent que de capacités de dépistage limitées.

La région Europe (incluant 52 pays et territoires, dont la Russie et la Turquie) compte le plus de cas (32 449 888, 710 599 décès). Suivent les États-Unis et le Canada (26 142 605 cas, 443 015 décès), l’Amérique latine et les Caraïbes (18 313 560, 577 385) et l’Asie (14 981 661, 236 477). Puis le Moyen-Orient (4 618 806, 96 023), l’Afrique (3 472 636, 86 798) et l’Océanie (31 642, 945).

Depuis l’arrivée de la seconde vague – notamment en Europe – à l’automne, le nombre d’infections au niveau mondial oscille autour d’un plateau «haut» entre 600 000 et 700 000 cas quotidiens en moyenne. Le nombre de décès quotidiens continue lui d'augmenter lentement, passant de 10 000 environ début décembre à près de 14 000 ces sept derniers jours.

Les États-Unis, qui ont dépassé le weekend dernier le seuil des 25 millions de cas confirmés, sont en valeur absolue le pays le plus touché du monde, loin devant l’Inde (10,7 millions de cas) et le Brésil (8,9 millions). En proportion de la population, le Monténégro (près de 9,4 cas pour 100 habitants), la République tchèque (8,8) et le Luxembourg (7,9) sont les pays ayant enregistré le plus de cas. Selon cet indicateur, les États-Unis restent le 5e pays le plus touché, avec près de 7,7 cas pour 100 habitants.