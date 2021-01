Québec investit pour aider les «chômeurs pandémiques» à se réorienter

Le gouvernement Legault débloque 91,5 millions $ pour aider les quelque 125 000 Québécois qui ont perdu leur emploi à cause de la pandémie à se réorienter.

«C’est encore beaucoup, beaucoup trop. Des gens qui contribuaient, travaillaient, mais qui ont perdus leurs emplois, c’est un potentiel économique incroyable pour le Québec d’une façon. Ça représente aussi une responsabilité pour le gouvernement et toute la société», a expliqué le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, mardi en conférence de presse.

Plus précisément, cet investissement doit permettre d’accroître la diplomation des personnes en formation générale des adultes (FGA) et en formation professionnelle (FP) et aussi offrir plus de services d’orientation et d’informations aux chômeurs pandémiques et aux étudiants.

Une plateforme web sera entre autres mise en place à l’attention de ces derniers, a indiqué Jean-François Roberge.

Parmi les secteurs d’emplois ciblés par le gouvernement, on retrouve les domaines de la construction, des technologies de l’information et le bioalimentaire.

«On n’investira pas exclusivement dans ces secteurs, mais ce sont des secteurs ciblés par le gouvernement après les consultations avec les partenaires du marché du travail», a mentionné le ministre Jean-François Roberge.