Régis Labeaume dévoile de nouvelles activités réconfortantes à Québec

La Ville de Québec a dévoilé, mardi, une série de nouvelles activités «réconfortantes», incluant des recettes en ligne avec des personnalités, des cours de danse, des capsules vidéo pour bouger avec des athlètes locaux et le retour du bingo.

Toujours aussi motivé par sa mission de divertir la population en temps de pandémie et de contrer la grisaille de l’hiver, le maire Régis Labeaume a promis, notamment, d’animer la chaîne Youtube de la Ville de Québec.

Au-delà des activités déjà offertes aux quatre coins de la ville, les citoyens pourront aussi s’évader dans le confort et la sécurité de leur foyer.

Plusieurs personnalités, incluant le maire lui-même, ont accepté de participer à des capsules avec le chef Stéphane Modat des restaurants du Château Frontenac. Chaque invité soumet au chef son plat réconfortant favori et le chef exécute sa recette à l’écran. «Stéphane s’est prêté au jeu et m’a préparé une croustade (aux pommes) à sa façon», s’est emballé le maire Labeaume, dont la vidéo a déjà été mise en ligne.

Le metteur en scène Robert Lepage, l’ex-entraîneur des Nordiques Michel Bergeron, l’animatrice Ève-Marie Lortie, la chanteuse et actrice Mélissa Bédard et le Grand Chef de la Nation huronne-wendat Rémy Vincent ont accepté de participer, tout comme l’homme d’affaires Peter Simons, Anne Hudon du Festival d’été de Québec et Allisson Van Rassel, journaliste culinaire à Radio-Canada.

Des athlètes s’impliquent

Plusieurs athlètes de la région, comme le fondeur Alex Harvey, ont également accepté d’enregistrer des capsules pour encourager les citoyens à bouger. Les anciens Remparts Brent Aubin et Antoine Tardif font partie de ceux dont les capsules ont été mises en ligne aujourd’hui. D’autres vidéos seront déposées sur la chaîne Youtube de la Ville à chaque semaine jusqu’au mois de mars.

Les citoyens qui veulent pratiquer leurs pas de danse pourront aussi découvrir, prochainement, des tutoriels pour la danse en ligne, le cha-cha-cha, le hip-hop, le new country et plusieurs autres styles.

Retour du bingo

Fort du succès du Bingo du maire, qui avait attiré plus de 11 000 joueurs en décembre, l’activité sera reconduite à trois nouvelles dates. Le président du conseil municipal Vincent Dufresne animera un bingo le 31 janvier à TéléMag Québec. Il y aura également un bingo de la Saint-Valentin le 14 février et en mars, durant la relâche (date à confirmer).

Convaincu de l’engouement pour les activités offertes jusqu’à présent, le maire promet de faire d’autres annonces prochainement. Il planifie également, à plus long terme, des activités pour le printemps et l’été.

La Ville avait débloqué un budget de 3,1 M$ pour se «tricoter un hiver» en octobre dernier. Le maire assure que la Ville a les moyens de ses ambitions, même si l’enveloppe devait être épuisée à la fin de l’hiver.

Pour connaître la programmation complète des activités, les citoyens peuvent se rendre ici.