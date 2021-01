Un Montréalais membre du premier équipage privé vers l’espace

L’homme d’affaires montréalais Mark Pathy va devenir, en janvier 2022, le 11e Canadien à voyager dans l’espace à bord de la toute première mission spatiale entièrement privée vers la Station spatiale internationale, pilotée par l’entreprise américaine Axiom Space.

«Voyager dans l'espace représente le rêve d'une vie et je suis excité de me joindre à mes collègues d'équipage pour cette première historique», a déclaré M. Patthy dans un communiqué d'Axiom.

«Bien sûr, je me rends compte que je suis extrêmement chanceux d’avoir l’opportunité de pouvoir le faire. Mais je crois aussi que c’est plus grand que moi. Je pense que c’est une prochaine étape importante dans l’avenir de l’exploration spatiale humaine. Et j’espère qu’un investissement précoce dans cet avenir le rendra plus accessible à d’autres», a-t-il renchéri lors d’une entrevue accordée au «Globe and Mail» avant l’annonce officielle, mardi.

L’homme d’affaires, qui sera le deuxième simple citoyen canadien à prendre part à un voyage spatial après Guy Laliberté, a déboursé près de 55 millions $ américains pour une place dans la mission Ax-1, a précisé le quotidien.

Après plusieurs conversations avec les cadres d’Axiom, Mark Pathy a subi une batterie de tests médicaux et une évaluation psychologique approfondie avant de poursuivre 15 semaines de formation intensives, a détaillé Axiom.

Le Montréalais collabore avec l’Agence spatiale canadienne et l’Hôpital de Montréal pour enfants pour identifier des projets de recherche au cours de son séjour d’environ huit jours dans le segment américain de la Station spatiale internationale.

Ces projets pourraient notamment inclure le test de dispositifs médicaux portables et la mesure de ce qui arrive aux signes vitaux d’un astronaute non professionnel lors d’un décollage en orbite, a détaillé M. Pathy dans le communiqué d'Axiom.

«J’espère que je pourrai éventuellement prouver qu’il ne s’agit pas seulement d’un tour de joie», a affirmé le propriétaire de la société d’investissement Mavrik Corp. au «Globe and Mail».

En plus de Mark Pathy, l’équipage sera composé de l’ancien astronaute de la NASA et vice-président d’Axiom, Michael López-Alegría, de l’entrepreneur américain Larry Connor et du philanthrope israélien Eytan Stibbe.

Les quatre touristes de l’espace voyageront dans le vaisseau spatial Crew Dragon de Space X, qui avait transporté deux astronautes de la NASA en orbite l’année dernière.

La mission attend encore l’approbation de la NASA et de ses partenaires internationaux avant son lancement.