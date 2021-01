Une poupée de Bernie Sanders vendue 20 300$

L’image du sénateur Bernie Sanders emmitouflé sur sa chaise lors de l’assermentation du nouveau président américain, Joe Biden, a fait le tour du web.

Elle a même inspiré un amateur de tricot au crochet, Tobey King, à fabriquer une poupée de ce «meme».

Mis aux enchères samedi dernier au prix de 0.99$, le Bernie Sanders de laine a finalement été vendu 20 300$ américains mardi après-midi.

Le montant total de la vente sera remis à Meals on Wheels America, un organisme cher au sénateur du Vermont.

«Je parlais avec un ami qui aime aussi le tricot et il me disait que Bernie avait vendu des cotons ouatés et avait donné tous les fonds à Meals on Wheels Vermont, et j’ai su que c’était ce que je voulais faire avec la poupée que j’avais fabriquée, a raconté le crocheteur, Tobey King, à CNN. Avec l’attention qu’elle obtenait, j’espérais que Meals on Wheels obtiendrait un bon don.»