«28 jours ensemble» : un gros party... sans alcool

Envie de relever le Défi 28 jours sans alcool? Fabien Cloutier et Julie Ringuette tentent l’expérience et nous convient à une grande fête à TVA pour convaincre le public de les suivre dans l’aventure. Parce qu’ensemble, on est toujours plus forts!

Le Défi 28 jours..., qui propose aux Québécois de stopper temporairement leur consommation d’alcool pendant tout le mois de février, existe depuis huit ans, et s’accompagnera pour la première fois cette année d’une émission de télévision pour marquer son lancement.

Et ça sera loin d’être tristounet parce qu’on ne peut pas lever le coude, assure Fabien Cloutier, co-animateur, avec Julie Ringuette, de ce gros «party», où le duo d’animateurs et leurs invités (Sébastien Benoit, le chef Jonathan Garnier, le sommelier Philippe Lapeyrie, le mixologue Maxime Boivin), des amis artistes qui seront leurs équipiers (Valérie Chevalier, Stéphane Fallu, Pascal Morrissette, Christine Morency), leurs «coachs» et mentors (Marc Hervieux, Jean-Marc Généreux et André-Philippe Gagnon), ainsi que des personnalités qui offriront des prestations musicales (Mélissa Bédard et Roby Talbot, Adriano et Samantha de «Révolution», DJ Mighty Kat et Éric Desranleau) se soumettront à une foule de défis rigolos, gardés secrets pour l’instant.

Très festif

Le tournage de «28 jours ensemble», qui se tenait mercredi après-midi à La Scena, dans le Vieux-Port de Montréal, n’avait pas encore eu lieu quand l’Agence QMI s’est entretenue avec Fabien Cloutier. Badin, ce dernier n’avait toujours aucune idée des surprises qu’on leur réserverait, à sa complice et lui. Il ne pouvait garantir qu’une seule chose : le rendez-vous sera «très, très festif».

«J’ai l’impression qu’ils ne vont pas nécessairement tabler sur nos forces», s’est amusé l’interprète de "Léo" en pensant aux jeux qui les attendait.

«Il va y avoir de la musique... J’ai peur qu’il y ait de la danse... Mais on va vivre avec, s’il le faut!», a ajouté Fabien en riant. Des imitations? «On va laisser ça aux professionnels! (rires)»

Non, Fabien Cloutier n’a jamais éprouvé de problèmes de dépendance ou de toxicomanie. Mais en ces temps de confinement, il n’est jamais mauvais de se questionner sur nos habitudes de vie, et de prévenir plutôt que guérir, estime-t-il.

«Je pense que tout le monde a le droit d’avoir son petit moment, mais on arrive au onzième mois de la pandémie. Le premier mois, on n’a pas trop tanné le monde avec ça (rires), mais après un an, on peut revenir à certaines bonnes habitudes, et ça vaut encore la peine de se questionner sur ça. On sait ce que ça peut faire, l’alcoolisme et la toxicomanie. Pour un soir, on veut donner un petit coup là-dedans, essayer de sensibiliser, mais avec le sourire», a réfléchi à voix haute celui qui compte réellement tenter le Défi, sans pression.

«Quand on me l’a proposé, je me suis dit que je ne pouvais pas vraiment en parler sans le faire. Donc, je me prépare. Je vais être comme tout le monde : certains soirs, ça sera un peu plus difficile, ça va "me travailler" un peu plus. En même temps, la police ne viendra pas cogner à la porte si on triche... (rires). Mais je vais essayer de ne pas tricher!»

Bientôt «Léo»

L’année 2020 en a été une chargée pour Fabien Cloutier, qui a souvent été appelé à se «virer sur un 10 cents» dans les derniers mois. Son émission «Ça va bien aller» s’est conçue en quelques jours à peine au printemps dernier, et le gala ComediHa! qu’il devait animer pendant l’été a finalement eu lieu la semaine dernière.

Ces jours-ci, on le retrouve à la barre de «99 raisons d’aimer Montréal», à Évasion (lundi, 20h), dans «Les beaux malaises 2.0», à TVA (mercredi, 21h), et il est l’un des ambassadeurs des «Beaux 4H» de la Fondation Martin-Matte.

L’auteur et acteur espère de surcroît très fort repartir la machine de production de «Léo» en mai, pour le tournage d’une troisième saison de sa comédie.

«On a beaucoup appris sur les tournages, dans la dernière année, sur les trucs qui ont été utilisés. On peut maintenant tourner des scènes qu’on aurait crues impossibles à faire au printemps. Les changements à apporter aux scénarios sont beaucoup moins grands que prévu. Je ne vois pas ce qui pourrait nous empêcher de tourner en mai. Il faut vivre d’espoir!»

«28 jours ensemble», le dimanche 31 janvier, à 21h, à TVA. Le Défi 28 jours sans alcool se tiendra du 1er au 28 février. La Fondation Jean Lapointe espère récolter 750 000 $ cette année. Pour informations: defi28jours.com.