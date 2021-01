Air Transat suspend des vols vers le sud

Devant la baisse des réservations causée par le resserrement des restrictions sur les voyages internationaux, Air Transat suspend deux liaisons à partir de Montréal et la totalité de ses activités à Toronto.

Les vols reliant Montréal à Varadero, à Cuba, et à Puerto Vallarta, au Mexique, sont suspendus jusqu’à la fin avril.

Air Transat maintient toutefois ses liaisons entre la métropole montréalaise et six destinations internationales: Paris, Cancún (Mexique), Holguin (Cuba), Port-au-Prince (Haïti), Punta Cana et Puerto Plata (République dominicaine).

«Le maintien des restrictions de voyage et les nombreuses mesures imposées par le gouvernement fédéral, notamment l’obligation de présenter un test de dépistage de la COVID-19 négatif et la quarantaine exigée au retour au Canada, ont un impact important sur nos réservations. Nous sommes donc dans l’obligation de revoir notre programme de vols pour cet hiver», a indiqué mercredi une porte-parole de Transat, Debbie Cabana.

Air Transat cessera complètement ses activités à l’aéroport Pearson de Toronto, également jusqu’à la fin avril. Le transporteur y offrait des vols vers Punta Canada, Cancún, Holguin, Varadero, Porto et Lisbonne.

Transat promet de rembourser les clients touchés «dans la forme originale du paiement» sans qu’ils aient à faire quoi que ce soit.

L’entreprise s’engage en outre à trouver de nouveaux vols aux voyageurs qui se trouvent actuellement à l’étranger.

Rappelons qu’Ottawa laisse entendre depuis quelques jours que de nouvelles restrictions sur les voyages internationaux seront être annoncées bientôt.