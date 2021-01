Chanter et jouer malgré les mesures sanitaires

Alors que la pandémie force les établissements d'enseignement à offrir la majorité de leurs cours en ligne, le programme de musique du Collège d'Alma fait bande à part.

Chanter et jouer en groupe: seuls les cours peuvent permettre aux étudiants de le faire. Aussi, près de 70 % des cours se donnent en présentiel.

«C'est un des programmes où il y a le plus de cours qui se donnent en présence», a dit mercredi l'agent aux communications du Collège d'Alma, Frédérick Tremblay.

«Le programme de musique est particulier. Les étudiants doivent jouer ensemble. Il y a des compétences qui doivent absolument être évaluées en personne», a expliqué à TVA Nouvelles le coordonnateur du département de musique et enseignant Pierre-Olivier Gagnon.

Pour les cours de chant, il est difficile de se faire accompagner en ligne. L'école a donc installé un plexiglas pour que les cours puissent se tenir en présentiel. La qualité du son est aussi moins bonne à travers un écran. Il est en effet difficile de corriger une fausse note.

Chanter ou jouer d'un instrument à l'école vient avec son lot de restrictions, comme celle de devoir porter le masque en tout temps.

«C'est difficile des fois de respirer, on projette moins loin, mais on fait notre possible», a avoué une étudiante.

«Ce n'est pas l'idéal de demander à un élève de projeter loin avec un masque. Ça, c'est un critère que je suis obligée un peu d'éliminer. Je ne peux pas dire non plus à mon élève de détendre sa mâchoire parce que je ne la vois pas», a raconté la coordonnatrice au département de musique et enseignante de chant jazz et populaire au Collège d'Alma, Marie-Noëlle Claveau.

Les groupes doivent aussi être réduits pour répéter, mais c'est toujours mieux qu'un cours à distance.

«Il y a des cours qui peuvent se donner en ligne, mais pas tous. Les cours d'instruments, l'interaction est plus difficile. On ne peut pas jouer ensemble en ligne», a ajouté l'enseignant de guitare électrique Carol Roy.

«C'est sûr que ça nous coupe toute possibilité de faire un peu d'argent avec ça en ce moment, mais on va juste plus pratiquer et être meilleur après», a mentionné un étudiant.

«On sait que ça va arrêter un jour alors on garde le moral et on attend ce jour avec impatience», a ajouté un autre.

Le spectacle de fin d'année, lui, sera adapté pour le web, comme plusieurs autres projets.