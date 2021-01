Les grands-parents des enfants assassinés à Wendake disent être oubliés

Près de quatre mois après le drame à Wendake, la famille des deux enfants qui ont été assassinés n’a toujours pas reçu le rapport qui a été déposé au ministre de la Santé et des Services sociaux, Lionel Carmant.

• À lire aussi: Une année marquée par plusieurs drames

• À lire aussi: Les meurtres de mineurs à nouveau en hausse en 2020

• À lire aussi: Un rapport d’enquête externe sans consulter la mère des petites victimes

«Je pense qu'on nous oublie», a dit le grand-père des enfants, Jean-Guy Arsenault, en entrevue sur QUB radio.

M. Arsenault a pourtant tenté à maintes reprises d'obtenir des réponses du bureau du ministre, mais il n'a reçu aucun retour, aucune réponse.

«On aurait aimé ça qu'il nous appelle. Rien. On n'a pas de réponse», a dit le grand-père exaspéré, qui demande rien de moins que la démission du ministre Carmant.

«Je suis en train de former un groupe sur Facebook avec des avocats et on demande carrément la démission du ministre Carmant. Il n'est pas capable de faire sa job. Je me dis, tu es ministre, tu es là pour aider la population. Tu n'es pas là pour te cacher derrière un bureau. Tu es là pour répondre aux questions de la population», a dit M. Arsenault.