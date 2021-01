L'horloge de l'apocalypse reste toujours aussi proche de minuit

L'horloge de l'apocalypse, qui symbolise l'imminence d'un cataclysme planétaire, a été maintenue mercredi à minuit moins 100 secondes, en raison du manque d'efficacité des gouvernements à gérer la pandémie, signe de leur impréparation face à des menaces nucléaire et climatique, selon les scientifiques.

«La pandémie meurtrière et terrifiante de Covid-19 sert de "coup de semonce" historique, une illustration criante que les gouvernements nationaux et les organisations internationales sont mal préparées pour faire face aux menaces des armes nucléaires et du changement climatique qui pourraient véritablement mettre fin à la civilisation», a affirmé dans un communiqué la Dre Rachel Bronson, directrice générale de l'ONG Bulletin of the Atomic Scientists, responsable de cette horloge symbolique, créée en 1947.

Chaque année, un groupe d'experts de l'ONG, composé de 13 lauréats du prix Nobel, fixe la nouvelle heure.

L'an dernier, les aiguilles avaient été avancées de 20 secondes, et indiquaient l'heure la plus proche de minuit dans l'histoire de l'horloge.

«Réveillez-vous!» a enjoint aux chefs d'État des grandes puissances, l'ancien gouverneur de Californie, et président du conseil d'administration du Bulletin of the Atomic Scientists, Jerry Brown.

«Les États-Unis, la Russie, et les puissances nucléaires mondiales doivent cesser de hurler les unes sur les autres. Il est temps d'éliminer les armes nucléaires, pas d'en construire davantage. De même pour le changement climatique: les États-Unis, la Chine, et les autres grands pays doivent s'attaquer sérieusement aux émissions mortelles de carbone — maintenant», a-t-il également soutenu.

Parmi les recommandations adressées aux chefs d'État, le groupe d'experts exhorte les présidents américain et russe à étendre aussi loin que possible dans le temps les termes de l'accord New Start sur la limitation des armements nucléaires des deux pays. Le Parlement russe a ratifié mercredi une prolongation de l'accord jusqu'en 2026.

Les experts encouragent en outre les États-Unis à s'engager à ne pas utiliser une arme nucléaire en premier dans un conflit, et à persuader leurs alliés et rivaux de faire de même, ce qui constituerait «un pas vers la sécurité et la stabilité» selon eux.

Créée après la Seconde Guerre mondiale, l'horloge de l'apocalypse indiquait à l'origine minuit moins 7. En 1991, à la fin de la Guerre froide, elle avait reculé jusqu'à 17 minutes avant minuit. En 1953, ainsi qu'en 2018 et 2019, elle affichait minuit moins 2.