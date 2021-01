Quels sont les meilleurs employeurs au pays?

Quatre employeurs québécois ou opérant au Québec figurent dans le top 10 des meilleurs employeurs canadiens, selon un classement du magazine Forbes, publié mardi.

Le ministère fédéral de l’Environnement et Changement climatique, dont le siège est situé à Gatineau, arrive en deuxième position, devancé seulement par les services informatiques Cisco Systems.

Ubisoft fait meilleure figure que l’année dernière puisque l’entreprise de 5000 employés basée à Montréal est passée de la cinquième à la troisième position, accédant ainsi au podium.

L’Université Laval (9e) et Hydro-Québec (10e) ferment la marche du top 10 du classement.

Fait notable, Google a dégringolé à la 16e place, après avoir trôné en pôle position l’an dernier.

Pour créer son classement, le magazine Forbes a demandé à l’entreprise Statista de sonder anonymement 8000 Canadiens travaillant dans une entreprise de plus de 500 employés.

Dans un climat de crise sanitaire en raison de par la pandémie de COVID-19, Forbes observe que de nombreuses entreprises ont laissé des plumes, dont la première conséquence est de porter le taux de chômage de 5,6 % à 8,6 % en l’espace d’une année.

Plus loin dans le classement on retrouve l’Université de Sherbrooke (21e), Air Transat (22e), Sephora Montréal (38e), Textron (40e), Abb (44e) et VIA Rail Canada (49e).