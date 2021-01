137,6 M$ pour les heures supplémentaires chez Hydro-Québec

La pandémie a freiné les heures supplémentaires chez Hydro-Québec qui a tout de même dû verser 137,6 M$ à ses salariés en 2020. Des répartiteurs sont parvenus de nouveau à doubler leur salaire avec le surtemps.

Selon des données fournies au Journal, certains répartiteurs au centre de conduite du réseau (CCR Transport) et dans un centre régional (CER) ont touché un salaire avec avantages, primes et surtemps de plus de 325 000 $, alors que leur rémunération de base oscille entre 140 000 $ et 165 000 $.

Quatre des cinq plus hauts salariés chez Hydro-Québec, en excluant les membres de la haute direction, ont notamment des postes de répartiteur. L’autre travailleur occupe un poste d’agent en support au réseau.

«Ils ont un rôle crucial à Hydro-Québec», a répondu le porte-parole, Louis-Olivier Batty.«Les répartiteurs prennent des décisions qui ont des répercussions immédiates sur la performance et la fiabilité du réseau. Ces activités se déroulent en continu, sur une base 24/7», ajoute-t-il, précisant que ce ne sont pas tous les répartiteurs qui double leur salaire.

Par rapport à 2019, la facture totale pour le temps supplémentaire chez le fournisseur d’électricité des Québécois a chuté de 26,6 M$.

Plusieurs raisons

Hydro-Québec, qui compte quelque 19 500 employés permanents et temporaires, estime que la COVID-19 a entraîné «une baisse d’environ 4,7 M$ du temps supplémentaire en raison principalement de travaux qui n’ont pas pu être réalisés». Certains projets ont dû aussi être reportés.

La direction ajoute avoir enregistré une diminution des pannes majeures en 2020 par rapport à 2019. La clémence de Dame Nature s’est traduite par une baisse de 11,5 M$ du temps supplémentaire lié aux coupures d’électricité à travers la province. Hydro-Québec dit n’avoir aussi pas eu à gérer l’an dernier de «travaux urgents» en lien avec les crues printanières.

Certaines économies de temps ont également été réalisées grâce à «l’implantation de nouveaux horaires» dans la division TransÉnergie.

Pour 2021, Hydro-Québec pourrait être contrainte de recourir davantage aux heures supplémentaires afin de rattraper certains retards dans des chantiers, concède la direction.

«Il faut toutefois demeurer conscient qu’il y aura toujours un recours aux heures supplémentaires puisqu’il s’agit d’une pratique de gestion incontournable dans un contexte de services essentiels», conclut M. Batty.