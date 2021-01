Plusieurs nouvelles ont retenu l’attention de nos équipes de journalistes à travers la province. Voici en quelques secondes ces nouvelles qui font jaser chez vous.

Dans l'Est-du-Québec, l'annonce de l'interruption du service d'autocars d'Orléans Express pour la Gaspésie a suscité une véritable onde de choc dans la région. Les élus demandent au gouvernement de réagir rapidement pour éviter que ça se produise. Pour bien des usagers, cette interruption sera lourde de conséquences.

À Québec, une grande journée de commémoration au Centre culturel islamique de Québec est prévue vendredi soir, alors que l'on soulignera le quatrième triste anniversaire de l'attentat de la mosquée de Québec, qui est survenu en 2017 et qui a coûté la vie à six membres de la communauté musulmane. La cérémonie commémorative aura lieu à partir de 18 heures et se fera essentiellement en ligne. Le premier ministre François Legault doit prendre la parole, tout comme le maire de Québec, Régis Labeaume. Les citoyens seront invités à suivre cette cérémonie en ligne.

Aussi dans la Capitale-Nationale, quelques mois seulement après son inauguration, la salle Le Diamant a dû fermer ses portes, en raison de la pandémie. Pour égayer un peu l'établissement, le metteur en scène Robert Lepage organise un grand spectacle pour la Saint-Valentin, sous le thème de l'amour. Il va recevoir plusieurs artistes, dont Pierre Lapointe, Guillaume Lemay-Thivierge et Emily Bégin. Le spectacle sera diffusé en direct, sur la plateforme Zoom, le 13 février.

En Mauricie, des restaurateurs de Trois-Rivières se joignent à Moisson Mauricie pour une campagne qui vise à répondre aux demandes d'aide alimentaire, tout en offrant du travail à leurs employés. Pour chaque contribution de 10 dollars faite sur son site Web, Moisson Mauricie s'engage à commander un repas dans un des 20 restaurants participants et de le faire livrer à quelqu'un dans le besoin. Les dons sont déductibles d'impôt.