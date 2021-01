Des relais de motoneige ferment temporairement leurs portes

Quelques motoneigistes se sont rivé le nez jeudi sur les portes closes du relais Resto-Bar la Grenouille au Saguenay, alors que les propriétaires ne veulent pas opérer dans les conditions qui leur sont imposées par la santé publique.

Après seulement trois jours d’ouverture, les propriétaires du relais ont préféré fermer les portes le temps de recevoir des consignes plus claires, notamment en ce qui concerne la vente et consommation d’alcool.

L’alcool n’est désormais plus autorisé à l’intérieur du relais ni à l’extérieur sur le terrain. L’application de cette mesure est sous la responsabilité des propriétaires, sous peine de se voir écoper d’une amende.

«La personne en arrière s’assure de désinfecter les tables, prendre les commandes, faut qu’elle gère dehors, faut qu’elle gère les bulles, il faut toujours avoir un œil», a expliqué la propriétaire, Cynthia Bouchard.

Une gestion qui est devenue difficile, alors que l’équipe est passée de 17 employés sur le plancher à seulement trois.

«Pour se conformer aux mesures, on avait même installé un mur pour séparer le service de restauration du refuge, un mur qui ne servira plus dans la zone orange», a-t-elle précisé.

«On a mis toutes les mesures exigées en place, il y a du temps là-dedans, pour en arriver que finalement, on va tout enlever ça et on a fait ça pour rien», se désole Cynthia Bouchard.

Sur les Monts-Valin, le relais La Chapelle reste cependant ouvert.

«En étant à une heure de route de la ville, on se devait de rester ouvert par sécurité pour les motoneigistes, ça beaucoup influencé notre décision de rester ouvert 7 jours sur 7», a expliqué la copropriétaire du relais de motoneige La Chapelle, Mylène Aubry.

Mais le relais ne sera ouvert que pour permettre aux motoneigistes de se réchauffer, d’aller aux toilettes et de manger, le tout dans une durée maximale de 30 minutes.

«On fait beaucoup de sensibilisation à l’intérieur. La semaine passée on a même engagé quelqu’un pour qu’il sensibilise sur le terrain», a-t-elle ajouté.

Les relais Ski-Bee-Doo à Saint-Gédéon et le Camping Jonquière ont aussi décidé de fermer leurs portes jusqu’au 8 février, ou jusqu’à ce que la région revienne en zone orange.