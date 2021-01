Fraude informatique de 1,6 million $: un pirate informatique est épinglé à Montréal

Un Montréalais de 32 ans qui aurait infecté plusieurs ordinateurs à l’aide d’un logiciel malveillant pour ensuite commettre des fraudes établies à ce jour à plus de 1,6 million $ a été épinglé mercredi par la Sûreté du Québec (SQ).

Jerry Kenol a comparu jeudi au palais de justice de Montréal sous des accusations de fraude d’identité, utilisation et possession de documents contrefaits et utilisation non autorisée d’un ordinateur.

Les faits qui lui sont reprochés se sont produits entre les mois d’août 2018 et avril 2019.

En avril 2019, les policiers de la SQ avaient effectué une perquisition à son domicile.

«Un logiciel malveillant permettant de contrôler à distance des ordinateurs infectés était en fonction sur l’ordinateur du suspect à l’arrivée des enquêteurs», a indiqué la SQ dans un communiqué.

Les policiers avaient quitté les lieux, emportant avec eux deux ordinateurs, des données en ligne, de fausses cartes d’identité, des terminaux de point de vente, ainsi que divers documents, tels que des preuves de résidence et des documents de nature financière.

«L’analyse informatique a permis de confirmer que le suspect a été en mesure d’infecter plusieurs ordinateurs de différentes victimes. Dans certains cas, des informations de nature financières et des renseignements identificateurs ont été dérobés. Le suspect utilisait ensuite les données personnelles des victimes pour créer des compagnies frauduleuses», a détaillé la SQ.

Le montant des différentes fraudes attribuées à Jerry Kenol s’élève à plus de 1,6 million $.